Два разрушенных цеха и множество пострадавших: что известно об ударе "Фламинго" по заводу "Орешника" в Удмуртии (видео)

Вечером 20 февраля был атакован АО "Воткинский завод" в Удмуртии, который является основным производителем ракет для комплексов "Искандер-М" и "Тополь-М", а также "Орешник". Глава Республики Удмуртия уклончиво назвал завод "объектом", но сообщил о "повреждениях" и "пострадавшем".

"Друзья, сегодня один из объектов в Днепровском районе подвергся атаке беспилотников. В результате есть повреждения и пострадавший. Ему оказывается вся необходимая помощь. Все оперативные службы сейчас работают на месте… огромная просьба не поддаваться панике и не пересылать непроверенную информацию", — заявил глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

При этом он упомянул, что атаке подвергся "один из объектов в республике", не сказав какой именно.

Позже министр здравоохранения республики Сергей Багин заявил об 11 пострадавших: "С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое — два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом".

Відео дня

Он добавил, что еще восемь пострадавших были осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

Другие, неофициальные источники, сообщают, что пострадавших 26.

В комментариях местные жители отмечают, что работу ПВО они не слышали и сирена воздушной тревоги не звучала. Кроме того, в местных чатах утверждают, что при атаке пострадали цеха №22 и №36.

В республике Удмуртия был объявлен сигнал "Опасное небо" из-за угрозы атаки БПЛА, на главной площади Воткинска отменили праздничные гуляния к Масленице, а в учебных заведениях отменили занятия.

Предположительно, был атакован "Воткинский завод" Фото: Соцсети

Также аэропорт Ижевска временно не принимал и не отправлял авиарейсы.

Тем временем Денис Штиллерман, совладелец компании Fire Point, производящей ракеты "Фламинго", загадочно на фоне новости о "прилете" по заводу в Удмуртии опубликовал видео с пусками ракет. Он не уточнил, запечатлены ли на видеоролике сегодняшние пуски по военным целям в РФ.

"Видео без контекста. Контекст позже", — написал Штиллерман.

Официально в Генштабе ВСУ атаку на завод в Удмуртии не комментировали.

Напомним, Фокус писал о том, что происходило в Удмуртии сразу после того, как стали появляться сообщения об атаке на завод в Воткинске.

Также в ночь на 21 февраля дроны атаковали Самарскую область РФ, поразив Нефтегорский газоперерабатывающий завод. На месте начался масштабный пожар.