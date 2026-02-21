Два зруйновані цехи і безліч постраждалих: що відомо про удар "Фламінго" по заводу "Орешника" в Удмуртії (відео)

Увечері 20 лютого було атаковано АТ "Воткинський завод" в Удмуртії, який є основним виробником ракет для комплексів "Іскандер-М" і "Тополь-М", а також "Орешник". Глава Республіки Удмуртія ухильно назвав завод "об'єктом", але повідомив про "ушкодження" і "постраждалого".

"Друзі, сьогодні один з об'єктів у Дніпровському районі зазнав атаки безпілотників. У результаті є пошкодження і постраждалий. Йому надається вся необхідна допомога. Усі оперативні служби зараз працюють на місці... величезне прохання не піддаватися паніці і не пересилати неперевірену інформацію", — заявив глава Удмуртської республіки Олександр Бречалов.

Водночас він згадав, що атаці піддався "один з об'єктів у республіці", не сказавши який саме.

Пізніше міністр охорони здоров'я республіки Сергій Багін заявив про 11 постраждалих: "Із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано троє — двоє пацієнтів у стані середнього ступеня тяжкості, один — у тяжкому".

Відео дня

Він додав, що ще вісім постраждалих були оглянуті лікарями та відпущені під амбулаторне спостереження.

Інші, неофіційні джерела, повідомляють, що постраждалих 26.

У коментарях місцеві жителі зазначають, що роботу ППО вони не чули і сирена повітряної тривоги не звучала. Крім того, у місцевих чатах стверджують, що під час атаки постраждали цехи №22 і №36.

У республіці Удмуртія було оголошено сигнал "Небезпечне небо" через загрозу атаки БПЛА, на головній площі Воткинська скасували святкові гуляння до Масляної, а в навчальних закладах скасували заняття.

Імовірно, було атаковано "Воткинський завод" Фото: Соцсети

Також аеропорт Іжевська тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси.

Тим часом Денис Штіллерман, співвласник компанії Fire Point, що виробляє ракети "Фламінго", загадково на тлі новини про "приліт" по заводу в Удмуртії опублікував відео з пусками ракет. Він не уточнив, чи відображені на відеоролику сьогоднішні пуски по військових цілях у РФ.

"Відео без контексту. Контекст пізніше", — написав Штіллерман.

Офіційно в Генштабі ЗСУ атаку на завод в Удмуртії не коментували.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що відбувалося в Удмуртії одразу після того, як почали з'являтися повідомлення про атаку на завод у Воткінську.

Також у ніч на 21 лютого дрони атакували Самарську область РФ, вразивши Нефтегорський газопереробний завод. На місці почалася масштабна пожежа.