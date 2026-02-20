В российской Удмуртии "Фламинго" прилетели по заводу, изготавливающему двигатели для "Искандеров" и "Орешника" (видео)

В Республике Удмуртия было атаковано акционерное общество "Воткинский завод", производящее ракетные двигатели для российских ракет типа "Искандер" и межконтинентальной баллистики (в частности для ракет "Орешник").

По предварительной информации, которая требует подтверждения, удар по заводу в Удмуртии был осуществлен с помощью украинских ракет "Фламинго". Об этом вечером 20 февраля сообщили OSINT-аналитики.

Проект "КиберБорошно" пишет, что "Фламинго" могли ударить по производственным цехам Воткинского завода. Однако пока что официального подтверждения нет.

Аналитики также пишут, что Воткинский завод — ключевое предприятие российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

"Специализируется на производстве баллистических ракет, в частности МБР типа РС-24 Ярс и оперативно-тактических комплексов 9K720 Искандер. Фактически — один из базовых производителей ракетного вооружения стратегического и оперативного уровня в РФ", — говорится в сообщении.

Масштабы важности завода для россиян настолько важны, что вокруг него выкопаны рвы и периметр, отмечают OSINT-аналитики. Расстояние от границы Украины до цели — около 1500 километров.

Exilenova+ | Воткинский завод на карте

Тем временем Денис Штиллерман, совладелец компании Fire Point, производящей ракеты "Фламинго", загадочно на фоне новости о "прилете" по заводу в Удмуртии опубликовал видео с пусками ракет. Он не уточнил, запечатлены ли на видеоролике сегодняшние пуски по военным целям в РФ.

"Видео без контекста. Контекст позже", — написал Штиллерман.

Официального подтверждения атаки ракет "Фламинго" по предприятию на момент публикации не поступало. Российское Минобороны также не комментировало обстрелы.

