Взрывается в Севастополе и в районе военных аэродромов: Крым массированно атакуют дроны (видео)

Вечером 19 февраля и после полуночи в разных уголках оккупированного россиянами Крыма раздавались взрывы. Оккупационные власти заявили о массированной атаке дронов на регион.

Взрывы на фоне налета БпЛА раздавались в частности в районе военных аэродромов "Кача" и "Бельбек" в Крыму, а также в Бахчисарае и Севастополе. Об атаке сообщили мониторинговые каналы.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", дроны россияне пытались сбивать на аэродромах "Кача" и "Бельбек". В Севастополе уже в который раз за вечер прозвучала сирена на фоне угрозы БПЛА, а в Бахчисарае активно работает российская противовоздушная оборона.

Скриншот | Telegram-каналы сообщили о взрывах в разных районах Крыма

В российских пабликах пишут, что в Севастополе после громкого взрыва вылетели стекла в окнах. Жители с фонариками ходят по крышам и дворам в поисках обломков сбитых дронов.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев атаку на регион уже подтвердил. Чиновник утверждает, что российская ПВО и силы Черноморского флота уже якобы сбили по меньшей мере 16 дронов.

По его информации, в результате якобы падения обломков сбитых БпЛА в Севастополе повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов. Известно также о погибшем 30-летнем мужчине, который получил ранения из-за работы российской ПВО: его задели обломки сбитых целей.

Информация о последствиях атаки устанавливается. Мониторинговые каналы пишут, что под ударом, предварительно, могли оказаться военные объекты россиян в Крыму.

Стоит заметить, что российские каналы также сообщали о взрывах в Сочи этой ночью: российский город-курорт также оказался под атакой дронов. В местном аэропорту отменили несколько десятков рейсов, информации о последствиях налета БпЛА на момент публикации не поступало.

Напомним, 19 февраля в сети сообщили, что дрон ГУР попал по десантному катеру "БК-16" РФ, который охотился за украинскими БпЛА в Черном море.

Также в ночь на 19 февраля дроны поразили нефтебазу в Псковской области России.