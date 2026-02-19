Дрон ГУР попал по десантному катеру "БК-16": как выглядит корабль и возможен ли ремонт (фото)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины полностью уничтожило российский десантный катер проекта 02510 "БК-16", который охотился за украинскими дронами в Черном море. На фото с причала — бесформенные куски металла, в которых едва угадываются остатки корпуса. Почему попадание по катеру Вооруженных сил Российской Федерации важно для Сил обороны Украины и сколько таких кораблей сохранили враги?

Поврежденный катер "БК-16" зафиксировали на берегу оккупированного Крыма в районе населенного пункта Новоозерное, написали в анонимном Telegram-канале. Командование разведки тем временем два дня назад, 17 февраля, опубликовало подборку кадров с ударами по военной технике ВС РФ на полуострове и в Черном море. В начале записи видим, вероятно, три российских корабля, которые пытаются сбить украинские дроны, далее — попадание по "БК-16". Последние секунды видео — яркая горящая точка, которая может быть десантным катером ВС РФ.

Сообщение в Telegram с фото поврежденного судна появилось в сети днем 19 февраля. Указано, что это транспортно-десантный катер 02510 "БК-16", который попал под удар БпЛА. Добавляются определенные детали: место событий — Новоозерное, дата — 12 февраля 2026 года.

Відео дня

На первом фото — изображение катера, у которого полностью отсутствует верхняя часть и любые признаки палубы, рубки, оружия.

ГУР в Крыму — катер БК-16 ВС РФ у причала, 12 февраля 2026 года Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

Второе фото — катер с другого ракурса, на котором еще пылает огонь.

ГУР в Крыму — как выглядит катер БК-16 ВС РФ после улара БпЛА, 12 февраля 2026 года Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

На момент публикации новости не ясно, действительно ли речь идет о поврежденном дроном катере "БК-16", или это подделка.

ГУР в Крыму — детали

Между тем украинская разведка 17 февраля рассказала о серии ударов в оккупированном Крыму, которые выполнили дроны подразделения "Призраки" ГУР. Выяснилось, что операторы-спецназовцы действительно попали по катеру "БК-16", а также по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" и по радиолокационной системе "Небо".

Десантные катера проекта 02510 "БК-16" — серия скоростных катеров ВС РФ, построенных после 2014 года, то есть после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Корабли предназначены для десантирования (19 солдат и еще два члена экипажа), огневой поддержки (вооружены пулеметом, имеют ПТУР, ПЗРК, мины). У "БК-16" скорость 55-77 км/ч, дальность хода 600 км и они могут нести разведывательные дроны ZALA, способные работать на расстоянии 25 км. Россияне построили 19 катеров проекта 02510: цена в сети не отыскалась, но очень похожие на них "Рапторы" проекта 03160 стоят 2,19 млн долл. Предыдущая атака на военный "БК-16" ВС РФ состоялась в мае 2022 года. С учетом удара 2026 года противник мог потерять два катера из 19.

Отметим, 10 февраля Фокус писал о другом ударе ГУР в Крыму. Украинская разведка сообщила, что удалось попасть по редкому арктическому ЗРК "Тор-М2ДТ", а также по РЛС "Подлет", "Небо-У" и "Небо-СВУ".

Напоминаем, в сентябре 2025 года разведка нанесла еще одну серию ударов по российским целям в Крыму: атаковали аэродром "Кача" и подбили оды катер типа БЛ-680.