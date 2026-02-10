"Призраки" ГУР взорвали редкий арктический ЗРК 9К332 "ТОР-М2ДТ": притащили с севера (видео)

Спецподразделение ГУР "Призраки" выследило и обезвредило редкий зенитно-ракетный комплекс 9К332 "ТОР-М2ДТ" Вооруженных сил Российской Федерации. На видео с места событий зафиксировали, как системы противовоздушной обороны раз за разом пропускали воздушные цели. Какую военную технику потеряли ВС РФ благодаря работе "Призраков"?

РЛС и ЗРК, пораженные в январе 2026 года, пропустили дроны спецподразделения ГУР Минобороны, говорится в сообщении ведомства на странице Facebook. Указано, что удалось взорвать ЗРК 9К332 "Тор-М2ДТ" — специфическая модификация комплекса ПВО для арктических условий. Другие пораженные объекты — это РЛС 48Я6-К1 "Подлет" для низковысотных целей и комплексы дальнего обнаружения РЛС 55Ж6У "Небо-У" и 1Л119 "Небо-СВУ".

ГУР сообщило, что четыре единицы военной техники — это результат работы "Призраков" в конце января 2026 года. Уточняется, что указанные объекты дислоцировалась в вдоль линии фронта в Украине: ориентировочная местность не указана.

Удары ГУР — детали

Среди комплексов ПВО ВС РФ, которые стали целями ГУР в январе 2026 года, выделяется ЗРК 9К332 "Тор-М2ДТ". РосСМИ ранее писали, что серия "Тор" изготавливаются на "Ижевском электромеханическом заводе "Купол". Указанные устройства могут сбивать воздушные цели рядом с линией фронта и считаются "финишной" линией обороны от воздушных ударов. ЗРК предназначены для ударов по самолетам, крылатым ракетам и даже БпЛА: ведет одновременно 45 целей на расстоянии до 32 км и на высоте до 10 км. Указывается, что особенность "Тор-М2ДТ" — установка на гусеничном транспортере ДТ-30 и возможность работать при температуре до "минус" 50 градусов.

Удары ГУР — как выглядит ЗРК Тор-М2ДТ ВС РФ Фото: Из открытых источников

В ноябре 2018 года российские производители сообщили, что передали в ВС РФ 12 арктических ЗРК. Между тем в 2023 году "Милитарный" написал, что на фронте в Украине удалось уничтожить два "арктических" комплекса, которые поразили M982 Excalibur: событие произошло в январе и феврале, а наведением занимался разведдрон ВСУ.

