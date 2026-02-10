"Примари" ГУР підірвали рідкісний арктичний ЗРК 9К332 "ТОР-М2ДТ": протягнули з півночі (відео)

Спецпідрозділ ГУР "Примари" вистежив та знешкодив рідкісний зенітно-ракетний комплекс 9К332 "ТОР-М2ДТ" Збройних сил Російської Федерації. На відео з місця подій зафіксували, як системи протиповітряної оборони раз за разом пропускали повітряні цілі. Яку військову техніку втратили ЗС РФ завдяки роботі "Примар"?

РЛС та ЗРК, уражені у січні 2026 року, пропустили дрони спецпідрозділу ГУР Міноборони, ідеться у дописі відомства на сторінці Facebook. Вказано, що вдалось підірвати ЗРК 9К332 "Тор-М2ДТ" — специфічна модифікація комплексу ППО для арктичних умов. Інші уражені об'єкти — це РЛС 48Я6-К1 "Подльот" для низьковисотних цілей та комплекси далекого виявлення РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" та 1Л119 "Нєбо-СВУ".

ГУР повідомило, що чотири одиниці військової техніки — це результат роботи "Примар" в кінці січня 2026 року. Уточнюється, що вказані об'єкти дислокувалась в здовж лінії фронту в Україн: орієнтовна місцевість не вказана.

Удари ГУР — деталі

Серед комплексів ППО ЗС РФ, які стали цілями ГУР у січні 2026 року, виділяється ЗРК 9К332 "Тор-М2ДТ". РосЗМІ раніше писали, що серія "Тор" виготовляються на "Іжевському електромеханічному заводі "Купол" та можуть збивати повітряні цілі поруч з лінією фронту і вважається "фінішною" лінією оборони від повітряних ударів. ЗРК призначення для ударів по літаках, крилатих ракетах й навіть БпЛА: веде одночасно 45 цілей на відстані до 32 км та на висоті до 10 км. Вказується, що особливість "Тор-М2ДТ" — встановлення на гусеничному транспортері ДТ-30 і можливість працювати за температури до "мінус" 50 градусів.

У листопаді 2018 року російські виробники повідомили, що передали у ЗС РФ 12 арктичних ЗРК. Тим часом у 2023 році "Мілітарний" написав, що на фронті в Україні вдалось знищити два "арктичних" комплекси, які уразили M982 Excalibur: подія відбулась у січні та лютому, а наведенням займався розвід дрон ЗСУ.

