Дрон ГУР влучив по десантному катеру "БК-16": як виглядає корабель та чи можливий ремонт (фото)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повністю знищило російський десантний катер проєкту 02510 "БК-16", який полював за українськими дронами у Чорному морі. На фото з причалу — безформні шматки металу, у яких ледь вгадують залишки корпусу. Чому влучання по катеру Збройних сил Російської Федерації важливе для Сил оборони України та скільки таких кораблів зберегли вороги?

Пошкоджений катер "БК-16" зафіксували на березі окупованого Криму в районі населеного пункту Новоозерне, написали в анонімному Telegram-каналі. Командування розвідки тим часом два дні тому, 17 лютого, опублікувало підбірку кадрів з ударами по військовій техніці ЗС РФ на півострові та в Чорному морі. На початку запису бачимо, ймовірно, три російських кораблі, які намагаються збити українські дрони, далі — влучання по "БК-16". Останні секунди відео — яскрава палаюча точка, яка може бути десантним катером ЗС РФ.

Допис у Telegram з фото пошкодженого судна з'явилось у мережі вдень 19 лютого. Вказано, що це транспортно-десантний катер 02510 "БК-16", який потрапив під удар БпЛА. Додаються певні деталі: місце подій — Новоозерне, дата — 12 лютого 2026 року.

На першому фото — зображення катера, у якого повністю відсутня верхня частина і будь які ознаки палуби, рубки, зброї.

ГУР в Криму — катер БК-16 ЗС РФ біля причалу, 12 лютого 2026 року Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

Друге фото — катер з іншого ракурсу, на якому ще палає вогонь.

ГУР в Криму — як виглядає катер БК-16 ЗС РФ після улару БпЛА, 12 лютого 2026 року Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

На момент публікації новини не ясно, чи справді ідеться про пошкоджений дроном катер "БК-16", чи це підробка.

ГУР в Криму — деталі

Тим часом українська розвідка 17 лютого розповіла про серію ударів в окупованому Криму, які виконали дрони підрозділу "Примари" ГУР. З'ясувалось, що оператори-спецпризначенці справді влучили по катеру "БК-16", і також по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" і по радіолокаційній системі "Небо".

Десантні катери проєкту 02510 "БК-16" — серія швидкісних катерів ЗС РФ, збудованих після 2014 року, тобто після анексії Криму та вторгнення на Донбас. Кораблі призначені для десантування (19 солдатів і ще два члени екіпажу), вогневої підтримки (озброєні кулеметом, мають ПТУР, ПЗРК, міни). У "БК-16" швидкість 55-77 км/год, дальність ходу 600 км та можуть нести розвідувальні дрони ZALA, здатні працювати на відстані 25 км. Росіяни збудували 19 катерів проєкту 02510: ціна у мережі не відшукалась, але дуже схожі на них "Раптори" проєкту 03160 коштують 2,19 млн дол.. Попередня атака на "БК-16" ЗС РФ відбулась у травні 2022 року. З врахуванням удару 2026 року противника міг втратити два катери з 19.

Зазначимо, 10 лютого Фокус писав про інший удар ГУР в Криму. Українська розвідка повідомила, що вдалось влучити по рідкісному арктичному ЗРК "Тор-М2ДТ", і також по РЛС "Подльот", "Нєбо-У" та "Нєбо-СВУ".

Нагадуємо, у вересні 2025 року розвідка завдала ще одну серію ударів по російських цілях в Криму: атакували аеродром "Кача" та підбили оди катер типу БЛ-680.