Дроны атаковали нефтебазу в Псковской области РФ (видео)

В ночь на 19 февраля ударные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Великие Луки в Псковской области РФ.

На месте прилета дронов вспыхнул масштабный пожар, видно на видео, обнародованном в телеграм-канале "Exilenova+".

"Момент атаки на нефтебазу в Великих Луках", — говорится в подписи к видео.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерниокв подтвердил удар БПЛА по нефтебазе.

"Резервуар с нефтепродуктами загорелся после атаки БПЛА на нефтебазу в Псковской области, на месте работают экстренные службы", — отметил Ведерников.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки на нефтебазу в Великих Луках.

Напомним, в ночь на 18 февраля дроны атаковали Чебоксары и поразили объект оборонного предприятия.

В ночь на 17 февраля дроны атаковали Ильский НПЗ и подлетели к Алабуге.