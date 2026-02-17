Дроны атаковали Ильский НПЗ и подлетели к Алабуге: каковы масштабы разрушений и пожаров (видео)
В ночь с 16 на 17 февраля беспилотники атаковали южные регионы Российской Федерации, подожгли Ильский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, беспилотники долетели почти до Уральских гор и угрожали химзаводу из сферы военно-промышленного комплекса РФ, расположенному в Пермском крае. На видео с Кубани — установка АВК, горение которой видели издалека. Какие военные объекты оказались под ударом и какие попадания скрыла российская власть?
Атака дронов на РФ началась, ориентировочно, около 21 ч 16 февраля, а первые взрывы и пожары зафиксировали уже в 1-2 ч 17 февраля, показали сообщения в Telegram-канале Exilnova. Российские военные объекты атаковали ударные и реактивные беспилотники, которые угрожали и Казани, и Алабуге, и Перми. Фокус собрал информацию о налете на территорию РФ.
Первая информация о налете дронов на южные регионы РФ появилась в сети около 1 часа 17 февраля. В Exilenova написали, что в поселке Ильское в Краснодарском крае объявили воздушную тревогу, а затем начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе — на "Ильском НПЗ имени А. А. Шамара (ООО "КНГК-ИНПЗ"). На видео с места событий — кадры с красным небом над предприятием. Также отмечается, что огонь пылает на определенной высоте, поэтому есть вероятность, что горит установка АВТ.
Еще одна возможная цель БпЛА, которые атаковали военные объекты РФ, — это порт в Мариуполе, говорится в заметке, появившейся около 1:55. Кроме того, сигнал воздушной тревоги объявили в Казани: на видео — около пяти вспышек в направлении, как утверждают, местной подстанции. Ко всему, тревогу объявили в Алабуге — городе в Татарстане РФ, в котором изготавливают "Шахеды", написали в канале Dron Bomber.
Дроны также добрались до Пермского края и атаковали химзавод "Метафракс". Выяснилось, что предприятие, расположенное в селе Губаха, попало под удар БПЛА, и на фото с места событий — пожар. Завод находится под санкциями, поскольку производит продукцию для российской армии (метанол, другие вещества), напомнили в канале.
Удары по РФ — детали
Около 21 ч 16 февраля на канале Dron Bomber появились ориентировочные направления полета дронов Сил обороны, которые атаковали объекты на территории РФ. В атаке участвовали ударные и реактивные БпЛА: приблизительное количество — около 170 ед. На инфографике показали, что беспилотники полетели на южные российские регионы и также пересекли восточные границы Украины в направлении Казани и Перми.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил налет дронов на российский регион. Чиновник заверил, что люди не пострадали, но не уточнил, какой объект пострадал от удара. РосСМИ "РИА Новости" сообщило, что в результате атаки БпЛА ранены двое россиян и начался пожар на нефтяном резервуаре на Кубани. Также отмечают, что горел Ильский НПЗ, но пожар уже потушили.
Между тем Минобороны РФ написало, что в ночь на 17 февраля россиян атаковали 151 БпЛА, а утром — еще 27. Основное направление — на юг: Черное море (50 дронов), оккупированный Крым (38), Азовское море (29), Краснодарский край (18). На восток летело 16 БпЛА, заявили россияне. В утреннем отчете российское командование признало, что четыре дрона добрались до Пермского края.
На карте Google maps можно обозначить точки, в которых было шумно из-за налета дронов Сил обороны Украины в ночь на 17 февраля. Видим, что самая дальняя цель, химзавод в Пермском крае, расположена на расстоянии 1700 км от украинской границы.
Украинское командование пока не подтвердило атаку БпЛА на военные объекты ВС РФ — на Ильский НПЗ и другие предприятия российского ВПК.
Отметим, 11 февраля состоялась атака дронов на Волгоградский НПЗ. После попадания начался пожар и предприятие прекратило работу, написали росСМИ.
Напоминаем, в ночь на 17 февраля ВС РФ обстреляли Украину, запустив ракеты на Львов, Одессу и Киев: Воздушные силы рассказали о работе ПВО.