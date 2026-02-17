Дроны атаковали Ильский НПЗ и подлетели к Алабуге: каковы масштабы разрушений и пожаров (видео)

В ночь с 16 на 17 февраля беспилотники атаковали южные регионы Российской Федерации, подожгли Ильский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, беспилотники долетели почти до Уральских гор и угрожали химзаводу из сферы военно-промышленного комплекса РФ, расположенному в Пермском крае. На видео с Кубани — установка АВК, горение которой видели издалека. Какие военные объекты оказались под ударом и какие попадания скрыла российская власть?

Атака дронов на РФ началась, ориентировочно, около 21 ч 16 февраля, а первые взрывы и пожары зафиксировали уже в 1-2 ч 17 февраля, показали сообщения в Telegram-канале Exilnova. Российские военные объекты атаковали ударные и реактивные беспилотники, которые угрожали и Казани, и Алабуге, и Перми. Фокус собрал информацию о налете на территорию РФ.

Первая информация о налете дронов на южные регионы РФ появилась в сети около 1 часа 17 февраля. В Exilenova написали, что в поселке Ильское в Краснодарском крае объявили воздушную тревогу, а затем начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе — на "Ильском НПЗ имени А. А. Шамара (ООО "КНГК-ИНПЗ"). На видео с места событий — кадры с красным небом над предприятием. Также отмечается, что огонь пылает на определенной высоте, поэтому есть вероятность, что горит установка АВТ.

Еще одна возможная цель БпЛА, которые атаковали военные объекты РФ, — это порт в Мариуполе, говорится в заметке, появившейся около 1:55. Кроме того, сигнал воздушной тревоги объявили в Казани: на видео — около пяти вспышек в направлении, как утверждают, местной подстанции. Ко всему, тревогу объявили в Алабуге — городе в Татарстане РФ, в котором изготавливают "Шахеды", написали в канале Dron Bomber.

Удары по РФ — угроза дронов для Алабуги в Татарстане, 17 февраля Фото: Скриншот

Дроны также добрались до Пермского края и атаковали химзавод "Метафракс". Выяснилось, что предприятие, расположенное в селе Губаха, попало под удар БПЛА, и на фото с места событий — пожар. Завод находится под санкциями, поскольку производит продукцию для российской армии (метанол, другие вещества), напомнили в канале.

Удары по РФ — последствия попадания дронов по заводу Метафракс, 17 февраля Фото: Exilenova+

Удары по РФ — детали

Около 21 ч 16 февраля на канале Dron Bomber появились ориентировочные направления полета дронов Сил обороны, которые атаковали объекты на территории РФ. В атаке участвовали ударные и реактивные БпЛА: приблизительное количество — около 170 ед. На инфографике показали, что беспилотники полетели на южные российские регионы и также пересекли восточные границы Украины в направлении Казани и Перми.

Удары по РФ — траектория движения БпЛА Украины в ночь на 17 февраля Фото: Dron Bomber / Telegram

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил налет дронов на российский регион. Чиновник заверил, что люди не пострадали, но не уточнил, какой объект пострадал от удара. РосСМИ "РИА Новости" сообщило, что в результате атаки БпЛА ранены двое россиян и начался пожар на нефтяном резервуаре на Кубани. Также отмечают, что горел Ильский НПЗ, но пожар уже потушили.

Между тем Минобороны РФ написало, что в ночь на 17 февраля россиян атаковали 151 БпЛА, а утром — еще 27. Основное направление — на юг: Черное море (50 дронов), оккупированный Крым (38), Азовское море (29), Краснодарский край (18). На восток летело 16 БпЛА, заявили россияне. В утреннем отчете российское командование признало, что четыре дрона добрались до Пермского края.

На карте Google maps можно обозначить точки, в которых было шумно из-за налета дронов Сил обороны Украины в ночь на 17 февраля. Видим, что самая дальняя цель, химзавод в Пермском крае, расположена на расстоянии 1700 км от украинской границы.

Удары по РФ — куда достали дроны Украины в ночь на 17 февраля Фото: Google Maps

Украинское командование пока не подтвердило атаку БпЛА на военные объекты ВС РФ — на Ильский НПЗ и другие предприятия российского ВПК.

Отметим, 11 февраля состоялась атака дронов на Волгоградский НПЗ. После попадания начался пожар и предприятие прекратило работу, написали росСМИ.

Напоминаем, в ночь на 17 февраля ВС РФ обстреляли Украину, запустив ракеты на Львов, Одессу и Киев: Воздушные силы рассказали о работе ПВО.