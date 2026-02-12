Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки БпЛА: повреждено важное оборудование, — СМИ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших промышленных объектов юга России, прекратил переработку нефти после атаки БпЛА, которая вызвала пожар на территории предприятия. В результате инцидента было повреждено критически важное технологическое оборудование, без которого полноценная работа завода пока невозможна.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли, масштаб повреждений заставил руководство предприятия полностью остановить производственные процессы.

Наибольшие повреждения получила установка первичной перегонки сырой нефти CDU-1, которая является ключевым звеном технологического цикла завода. Этот агрегат обеспечивает около 40% общей мощности предприятия. Его проектная производительность составляет примерно 18,6 тысячи метрических тонн в сутки, что соответствует около 140 тысячам баррелей нефти.

В Reuters отмечают, что в начале января количество ударов по российской энергетической инфраструктуре временно сократилось на фоне дипломатических контактов относительно возможного урегулирования конфликта. В то же время в последние дни интенсивность таких атак снова возросла.

Также в публикации отметили, что Волгоградский НПЗ находится в собственности компании "Лукойл", однако там не предоставили комментариев относительно инцидента и возможных сроков возобновления работы предприятия, не ответив на запрос журналистов.

По итогам 2024 года завод переработал 13,5 миллиона метрических тонн нефти, что составляет около 5% от общего объема переработки в России. За этот период предприятие выпустило примерно 6 миллионов тонн дизельного топлива, 1,9 миллиона тонн бензина и около 700 тысяч тонн мазута.

Что известно об атаке по Волгоградскому НПЗ "Лукойл"

Напомним, что в ночь на 11 февраля жители Волгограда проснулись от серии взрывов в городе. Как выяснилось, в это время на местный нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" были осуществлены удары ударных беспилотников. По сообщению российского издания Astra, в результате атаки на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Согласно видеокадрам и свидетельствам очевидцев, загорелся комплекс "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе. По оценкам журналистов, это уже девятая атака на предприятие с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также Фокус писал, что украинские военные нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в Республике Коми.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля неизвестные дроны атаковали город Мичуринск в Тамбовской области. После серии взрывов поднялся пожар на территории предприятия "Прогресс".