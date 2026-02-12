Атака на НПЗ в Ухте стала рекордной для украинских БПЛА: как далеко пролетели дроны, — источники

Украинские военные нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в Республике Коми. Эта атака стала рекордной для украинских БПЛА.

Атаку осуществили спецназовцы Службы безопасности Украины. Об этом сообщили источники Фокуса в силовых структурах.

Ухтинский НПЗ расположен в 1750 километрах от украинской границы. Столь дальняя атака стала рекордной для украинских беспилотников.

Атака на Ухтинский НПЗ — каковы последствия удара

По данным источников, украинские дроны поразили атмосферно-вакуумную трубчатую установку и установку висбрекинга на НПЗ. Известно, что на территории завода зафиксировали пожар и сильное задымление.

В России подтвердили, что после атаки украинских беспилотников на НПЗ в Ухте возник пожар, передает "РИА Новости". В то же время о последствиях пока россияне не сообщали.

Відео дня

Атака на НПЗ в Ухте — что известно

Ранее стало известно, что 12 февраля на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" в Ухте в Республике Коми Российской Федерации вспыхнул пожар, а в небе поднялся столб черного дыма.

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих Сил обороны нашего государства поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод.

Там пояснили, что основная цель установки висбрекинга — снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль).

"Предприятие, входящее в структуру ПАО "Лукойл", осуществляет переработку нефти с годовым объемом около 4,2 млн тонн. Основными продуктами являются автомобильный и прямогонный бензины, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии", — отметили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 12 февраля состоялись еще два удара в РФ. Беспилотники Украины атаковали арсенал ГРАУ в Волгоградской области: на видео с места событий были слышны взрывы из-за детонации снарядов. Кроме того, были слышны взрывы на оборонном заводе "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области.

Напоминаем, 11 февраля стало известно об 11 атаке дронов на НПЗ РФ в Волгоградской области: в сети показали последствия удара.