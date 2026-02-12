Дроны поразили НПЗ в Ухте за 2000 км от Украины: какие тыловые ПВО "не заметили" атаку (видео)

Утром 12 февраля на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" в Ухте в Республике Коми Российской Федерации вспыхнул пожар и в небе поднялся столб черного дыма. На видео с места событий россияне уверяют, что шокированы инцидентом, поскольку дроны Украины пролетели до цели почти 2000 км. Каковы последствия атаки беспилотников на НПЗ в Ухте и что говорит российская власть о попадании?

Первые сообщения о взрывах и пожаре на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Коми появились утром 12 февраля, говорится в Telegram-канале Exilnova+. При этом местные жители уверяют, что якобы действительно "что-то взорвалось", а перед этим они слышали звук от мотора БПЛА. Свидетели опубликовали в сети кадры едва ли не эпицентра пожара: показали со всех ракурсов, что произошло на одном из самых мощных нефтеперерабатывающих заводов РФ.

В одном из сообщений, которые появились в сети, россияне уверяют, что слышали минимум три взрыва в результате попадания дронов. Кроме того, атака продолжается, поскольку и дальше слышны моторы БпЛА. Между тем OSINTеры с канала "НИП "Давление" провели геолокацию попаданий: взорвалось в точке с координатами 63.5691116, 53.7229528. Ориентировочно, речь идет об ударе по установке атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ).

Відео дня

Силы обороны Украины пока не подтвердили удар по НПЗ в Ухте 12 февраля.

Удары по НПЗ РФ — детали

Губернатор республики Коми Ростислав Гольдштейн пока не информировал население о налете дронов на НПЗ в Ухте. Тем временем в Telegram-канале Минобороны РФ появился отчет о ночной атаке украинских дронов. Российское командование заявило об ударе 109 БпЛА в ночь на 12 февраля, которые все сбились средствами ПВО: больше всего — над Белгородом, Брянском, Воронежем (24, 21,19 соответственно). В отчете не указаны области, которые должны были бы пролететь дроны на пути в Ухту. Га Google maps видим, что расстояние от границ Украины до цели — около 2000 км. При этом беспилотники незаметно пролетели средства ПВО рядом с Москвой (если двигались по прямой), а также Курск, Орел, Тулу, Владимир, Иваново, Кострому, Вологду.

Удары по НПЗ РФ — где расположен завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" Фото: Google Maps

"Лукойл-Ухтанефтепереработка" (или "Ухтинский нефтеперерабатывающий завод") — предприятие, которое при максимальной загрузке во времена СССР перерабатывало 6 млн тонн нефти в год, впоследствии — втрое меньше, то есть 2 млн тонн, но в 2020 году установили установка АТ-1 и довели мощность до 3,1 млн тонн. Среди прочего, завод выпускает авиакеросин и дизельное топливо, бензин, мазут, сырье для битума и тому подобное. НПЗ, как часть структуры российской компании "Лукойл", находится под санкциями из-за вторжения РФ в Украину. В августе 2025 года завод в Ухте уже попадал под удары дронов: согласно данным источников медиа, состоялась атака дронов ГУР Минобороны, которые нанесли ущерб производителю горюче-смазочных материалов для ВС РФ.

Отметим, в ночь на 12 февраля состоялись еще два удара в РФ. Беспилотники Украины атаковали арсенал ГРАУ в Волгоградской области: на видео с места событий слышны взрывы из-за детонации снарядов. Кроме того, было громко на оборонный завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области.

Напоминаем, 11 февраля стало известно об 11 атаке дронов на НПЗ РФ в Волгоградской области: в сети показали последствия удара.