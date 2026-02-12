Дрони вразили НПЗ в Ухті за 2000 км від України: які тилові ППО "не помітили" атаку (відео)

Зранку 12 лютого на нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" в Ухті у Республіці Комі Російської Федерації спалахнула пожежа й у небі здійнявся стовп чорного диму. На відео з місця подій росіяни запевняють, що шоковані інцидентом, оскільки дрони України пролетіли до цілі майже 2000 км. Я кі насоідки атаки безпілотників на НПЗ в Ухті та що каже російська влада про влучання?

Перші повідомлення про вибухи та пожежу на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" у Комі з'явились зранку 12 лютого, ідеться у Telegram-каналі Exilnova+. При цьому місцеві жителі запевняють, що начебто справді "щось вибухнуло", а перед цим вони чули звук від мотора БпЛА. Свідки опублікували у мережі кадри ледь не епіцентру пожежі: показали з усіх ракурсів, що сталось на одному з найпотужніших нафтопереробних заводів РФ.

У одному з повідомлень, які з'явились у мережі, росіяни запевняють, що чули мінімум три вибухи внаслідок влучання дронів. Крім того, атака продовжується, оскільки й далі чути мотори БпЛА. Тим часом OSINTери з каналу "НІП "Тиск" провели геолокацію влучань: вибухнуло у точці з координатами 63.5691116, 53.7229528. Орієнтовно, ідеться про удар по установці атмосферно-вакуумної перегонки нафти (АВТ).

Відео дня

Сили оборони України пока не підтвердили удар по НПЗ в Ухті 12 лютого.

Удари по НПЗ РФ — деталі

Губернатор республіки Комі Ростислав Гольдштейн поки не інформував населення про наліт дронів на НПЗ в Ухті. Тим часом у Telegram-каналі Міноборони РФ з'явився звіт про нічну атаку українських дронів. Російське командування заявило про удар 109 БпЛА в ніч на 12 лютого, які усі збились засобами ППО: найбільше — над Бєлгородом, Брянськом, Воронежем (24, 21,19 відповідно). У звіті не вказано області, які мали б пролетіти дрони на шляху до Ухти. Га Google maps бачимо, що відстань від кордонів України до цілі — близько 2000 км. При цьому безпілотники непомітно пролетіли засоби ППО поруч з Москвою (якщо рухались по прямій), а також Курськ, Орел, Тулу, Володимир, Іваново, Кострому, Вологду.

Удари по НПЗ РФ - де розташований завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" Фото: Google Maps

"Лукойл-Ухтанефтепереработка" (або "Ухтинський нафтопереробний завод") — підприємство, яке при максимальному завантаженні в часи СРСР переробляло 6 млн тонн нафти на рік, згодом — утричі менше, тобто 2 млн тонн, але у 2020 році встановили установка АТ-1 та довели потужність до 3,1 млн тонн. Серед іншого, завод випускає авіакеросин та дизельне пальне, бензин, мазут, сировину для бітуму тощо. НПЗ, як частина структури російської компанії "Лукойл", перебуває під санкціями через вторгнення РФ в Україну. У серпні 2025 року завод в Ухті вже потрапляв під удари дрони: згідно з даними джерел медіа, відбулась атака дронів ГУР Міноборони, які завдали шкоди виробнику паливно-мастильних матеріалів для ЗС РФ.

Зазначимо, в ніч на 12 лютого відбулись ще два удари у РФ. Безпілотники України атакували арсенал ГРАУ у Волгоградській області: на відео з місця подій чути вибухи через детонацію снарядів. Крім того, було гучно на оборонний завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області.

Нагадуємо, 11 лютого стало відомо про 11 атаку дронів на НПЗ РФ у Волгоградській області: у мережі показали наслідки удару.