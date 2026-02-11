Дрони вдев'яте бомбили Волгоградський НПЗ "Лукойл": що від нього залишилось (відео)

У ніч на 11 лютого мешканці Волгограда повідомляли про численні звуки вибухів у місті. В цей час місцевий НПЗ "Лукойл" атакували ударні безпілотники.

Внаслідок атаки на території заводу спалахнула масштабна пожежа, повідомило російське видання Astra.

"Згідно з аналізом кадрів ASTRA від очевидців, уражений і загорівся завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Красноармійському районі Волгограда", — йдеться у повідомленні.

Розташування НПЗ "Лукойл" у Волгограді Фото: Astra

За підрахунками журналістів Astra, це вже дев'ята атака на Волгоградський НПЗ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Удар по підприємству підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

"Сьогодні вночі підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану терористичну атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на території Волгоградської області. У Волзькому зафіксовано пошкодження квартири в житловому будинку за адресою вул. Карбишева, буд. 75 і падіння БПЛА на територію дитячого садка Ягодка, а також загоряння на території заводу на півдні Волгограда", — зазначив Бочаров.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

Водночас у мережі поширились відео з моментом удару та пожежі на Волгоградському НПЗ.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару дронами по НПЗ у Волгограді.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня дрони атакували НПЗ у Краснодарському краю РФ.

Фокус також писав про те, як ЗСУ вночі уразили Сизранський НПЗ.