Горіла одна з підстанцій: ЗСУ вночі вразили Сизранський НПЗ, — Генштаб

Українські військові в ніч на 28 грудня завдали успішні удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. Також під атакою була низка інших об'єктів на території РФ та на окупованих українських територіях.

Безпілотники успішно уразили НПЗ "Сизранський", внаслідок чого на заводі виникла пожежа. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сизранський НЗП — підприємство паливного профілю, один з найбільших заводів у системі компанії "Роснефть" та ключовий НПЗ на території південного Поволжя. Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії.

Щорічний об'єм переробки підприємства складає від 7 до 8,9 млн. тонн нафти.

У Генштабі наголосили, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Відео дня

Telegram-канал Astra повідомляє про тимчасове відключення електроенергії в Сизрані. За непідтвердженою інформацією, палала одна з установок переработки нафти.

При цьому, канал відзначає, що спалах на відео характерний для влучання в об'єкт під високою напругою.

Місцева влада не підтверджувала атаку. Натомість Міноборони РФ заявляло про 12 дронів, які були нібито збиті над Самарською областю.

Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія українського Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу "Шахед" в Макіївці на Донеччині.

У Генштабі підтвердили результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області рф — там було пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.

Про вибухи у російській Сизрані Самарської області повідомлялося вночі: під атакою дронів опинився великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть" та місцеві підстанції.

Варто зазначити, що на початку грудня дрони вже атакували цей НПЗ: після серії вибухів почалася пожежа.