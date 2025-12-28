У російській Сизрані дрони вдарили по великому НПЗ і підстанціях: місцеві скаржаться на перебої зі світлом (відео)

Пізно ввечері 27 грудня та після опівночі у російській Сизрані Самарської області пролунали вибухи: під атакою дронів опинився великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть" та місцеві підстанції.

Після серії вибухів місцеві почали скаржитися на перебої зі світлом у деяких районах. Про атаку повідомили моніторингові канали.

За даними російських пабліків, атака на Сизрань відбувалася у декілька хвиль. Перші вибухи пролунали близько 23:50 години, після опівночі наліт безпілотників продовжився. Загалом прогриміло щонайменше 6 вибухів, що було чутно у центральній та південній районах міста.

У мережі показали кадри з місця подій. На відео видно різні локації, що опинилися під ударом, яскраві спалахи у небі, а також роботу російської протиповітряної оборони.

Росіяни стверджують, що нібито ППО "збиває українські дрони" у небі над Сизранню.

Відео дня

Варто зазначити, що перед цим "Росавіація" запровадила план "Килим" у місцевому аеропорту "Курумоч". Він тимчасово не випускає та не приймає літаки.

Офіційно на момент публікації російська влада не коментувала атаку. Підтвердження ударів по НПЗ та підстанціях у Сизрані не надходило.

Що відомо про Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ — одне з найбільших нафтових підприємств паливного профілю у системі компанії "Роснефть". Також завод вважається ключовим об'єктом такого типу у південному Поволжі.

Підприємство забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії. Сизранський НПЗ виготовляє зокрема бензин, дизель, авіагас, мазут, бітум, а також постачає паливо на російські аеродроми та у військові частини у центральних та південних регіонах РФ.

Варто зазначити, що на початку грудня дрони вже атакували цей НПЗ: після серії вибухів почалася пожежа.

Нагадаємо, 26 грудня дрони атакували російський Волгоград: у районі НПЗ компанії "Лукойл" здійнялася пожежа.

Також 26 грудня російська служба "Радіо свобода" повідомила, що наслідки атаки по порту "Темрюк" у Краснодарському краю РФ видно з космосу.