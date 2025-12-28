В российской Сызрани дроны ударили по крупному НПЗ и подстанциям: местные жалуются на перебои со светом (видео)

Поздно вечером 27 декабря и после полуночи в российской Сызрани Самарской области прогремели взрывы: под атакой дронов оказался крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" и местные подстанции.

После серии взрывов местные начали жаловаться на перебои со светом в некоторых районах. Об атаке сообщили мониторинговые каналы.

По данным российских пабликов, атака на Сызрань происходила в несколько волн. Первые взрывы прозвучали около 23:50 часов, после полуночи налет беспилотников продолжился. Всего прогремело не менее 6 взрывов, что было слышно в центральной и южной районах города.

В сети показали кадры с места событий. На видео видны различные локации, оказавшиеся под ударом, яркие вспышки в небе, а также работа российской противовоздушной обороны.

Россияне утверждают, что якобы ПВО "сбивает украинские дроны" в небе над Сызранью.

Стоит отметить, что перед этим "Росавиация" ввела план "Ковер" в местном аэропорту "Курумоч". Он временно не выпускает и не принимает самолеты.

Официально на момент публикации российские власти не комментировали атаку. Подтверждение ударов по НПЗ и подстанциям в Сызрани не поступало.

Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий топливного профиля в системе компании "Роснефть". Также завод считается ключевым объектом такого типа в южном Поволжье.

Предприятие обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России. Сызранский НПЗ производит в частности бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум, а также поставляет топливо на российские аэродромы и в воинские части в центральных и южных регионах РФ.

Стоит отметить, что в начале декабря дроны уже атаковали этот НПЗ: после серии взрывов начался пожар.

Напомним, 26 декабря дроны атаковали российский Волгоград: в районе НПЗ компании "Лукойл" поднялся пожар.

Также 26 декабря российская служба "Радио свобода" сообщила, что последствия атаки по порту "Темрюк" в Краснодарском крае РФ видны из космоса.