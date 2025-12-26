Удар по порту "Темрюк" в Краснодарском крае РФ: последствия атаки видны из космоса (фото)

Последствия поражения Силами обороны Украины нефтяных резервуаров морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ видны из космоса

Дым от масштабного пожара тянется более чем на 30 километров, сообщила российская служба "Радио свобода", которая и обнародовала спутниковые снимки.

"Последствия украинского удара по порту Темрюк на спутниковом снимке. Радио Свобода публикует спутниковый снимок, на котором видно пожар в порту и дым от него, растянувшийся более чем на 30 километров", — говорится в подписи к фото.

Последствия удара по порту "Темрюк" Фото: Радио Свобода

Снимок последствий атаки на порт "Темрюк" Фото: Радио Свобода

Журналисты также отметили, что, по данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, а к его тушению привлечены почти 100 человек и 26 единиц техники.

Напомним, в ночь на 25 декабря СОУ нанесли серии ударов по военной и логистической инфраструктуре Российской Федерации. В частности атакованным был порт "Темрюк".

Фокус также писал о том, что дроны ударили по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области.