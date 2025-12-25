ВСУ поразили ключевые объекты военной логистики РФ: порт, аэродром и ремонтную базу

Силы обороны Украины в ночь на 25 декабря нанесли серию ударов по военной и логистической инфраструктуре Российской Федерации и временно оккупированных территорий. Под поражение попали морской порт «Темрюк» в Краснодарском крае РФ, военный аэродром в районе Майкопа, а также ремонтное подразделение российских войск в Донецкой области.

В результате атаки украинских сил по порту "Темрюк" были зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами, а масштабный пожар охватил около 2000 кв. км портового комплекса. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Порт "Темрюк" расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове и используется для перевалки различных грузов, в том числе сжиженного углеводородного газа и других нефтепродуктов. По данным Генштаба, этот порт задействован в логистическом обеспечении российской армии.

Фото: Милитарный

"Также украинские силы нанесли удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (Республика Адыгея, РФ). По предварительным данным, цель была поражена, на объекте возник пожар. Результаты удара уточняются", — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ударных беспилотников ВСУ поразили ремонтное подразделение 143-го мотострелкового полка российских войск в районе населенного пункта Труженка на временно оккупированной территории Донецкой области. Данные о масштабах нанесенного ущерба также уточняются.

В Генштабе добавили, что по уточненным результатам предыдущих ударов украинских дронов по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96К6, станции связи Р-419, а также повреждение радиолокационной станции 55Ж6Т.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули в украинском Генштабе.

Ранее мы подробно писали о том, что известно об атаке ВСУ на Темрюк в Краснодарском крае. Сообщалось, что масштабный пожар виден даже со спутников NASA.

Напомним, в ночь на 5 декабря дроны атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт в городе Темрюк, где начался масштабный пожар.