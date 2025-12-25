ЗСУ уразили ключові об'єкти військової логістики РФ: порт, аеродром і ремонтну базу

Сили оборони України в ніч на 25 грудня завдали серію ударів по військовій і логістичній інфраструктурі Російської Федерації та тимчасово окупованих територій. Під ураження потрапили морський порт "Темрюк" у Краснодарському краї РФ, військовий аеродром у районі Майкопа, а також ремонтний підрозділ російських військ у Донецькій області.

Унаслідок атаки українських сил по порту "Темрюк" було зафіксовано вибухи й загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами, а масштабна пожежа охопила близько 2000 кв. км портового комплексу. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Порт "Темрюк" розташований у Темрюцькій затоці Азовського моря на Таманському півострові та використовується для перевалки різних вантажів, зокрема скрапленого вуглеводневого газу та інших нафтопродуктів. За даними Генштабу, цей порт залучений у логістичному забезпеченні російської армії.

Фото: Мілітарний

"Також українські сили завдали удару по військовому аеродрому в районі міста Майкоп (Республіка Адигея, РФ). За попередніми даними, ціль було уражено, на об'єкті виникла пожежа. Результати удару уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Крім того, підрозділи ударних безпілотників ЗСУ вразили ремонтний підрозділ 143-го мотострілецького полку російських військ у районі населеного пункту Труженка на тимчасово окупованій території Донецької області. Дані про масштаби завданих збитків також уточнюються.

У Генштабі додали, що за уточненими результатами попередніх ударів українських дронів по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму підтверджено знищення радіолокаційної станції 96К6, станції зв'язку Р-419, а також пошкодження радіолокаційної станції 55Ж6Т.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — наголосили в українському Генштабі.

