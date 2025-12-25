Атака на Темрюк у Краснодарському краї: горить порт і два резервуари з нафтопродуктами

Як повідомили в оперштабі Краснодарського краю, загальна площа пожежі становить близько 2 тис. кв. метрів. А тим часом масштабну пожежу видно навіть із супутників НАСА.

Офіційно повідомляють, що до гасіння загоряння залучили 70 осіб і 18 одиниць техніки, зокрема співробітники ГУ МНС Росії по Краснодарському краю. І постраждалих немає. Фокус зібрав усе, що відомо

"Пошкоджень зазнали кілька виробничих будівель і сільськогосподарська техніка підприємства в с. Миколаївка Щербинівського району. Займання, що виникли, оперативно ліквідували", — йдеться в місцевому оперштабі.

Темрюк — головний експортний порт півдня Росії для скрапленого вуглеводневого газу, також його використовують для відправлення нафтовантажів. 5 грудня порт уже зазнав атаки дронів.

Були чутні вибухи і біля військового аеродрому в Майкопі на Таманському півострові.

Але офіційні джерела повідомляють про подібні атаки вкрай бідно, навіть якщо поразки серйозні.

Також росЗМІ повідомляли про вибухи в районі аеродрому Ханська в Адигеї і працювало ППО біля Москви.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військовослужбовці Національної гвардії України знищили російську вогнеметну систему "Солнцепек" вартістю понад 8 мільйонів доларів.

Також ЗСУ продовжують успішну операцію з деокупації Куп'янська від російських військ. ЗС РФ не контролюють місто, а ті, хто залишаються в ньому, зазнають значних втрат.