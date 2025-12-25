Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. А тем временем масштабный пожар виден даже со спутников НАСА.

Официально сообщается, что к тушению возгорания привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. И пострадавших нет. Фокус собрал все, что известно

"Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали", — говорится в местном оперштабе.

Темрюк — главный экспортный порт юга России для сжиженного углеводородного газа, также он используется для отправки нефтегрузов. 5 декабря порт уже подвергался атаке дронов.

Были слышны взрывы и возле военного аэродрома в Майкопе на Таманском полуострове.

Но официальные источники сообщают о подобных атаках крайне скудно, даже если поверждения серьезные.

Также росСМИ сообщали о взрывах в районе аэродрома Ханская в Адыгее и работало ПВО возле Москвы.

Напомним, ранее стало известно, что военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепек" стоимостью более 8 миллионов долларов.

Также ВСУ продолжают успешную операцию по деоккупации Купянска от российских войск. ВС РФ не контролируют город, а те, кто остаются в нем, несут значительные потери.