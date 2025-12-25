Бойцы Нацгвардии сожгли российский "Солнцепек" за 8 млн долларов (видео)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепёк" стоимостью более 8 миллионов долларов.

Поймать "Солнцепёк" удалось подразделению ударных БпЛА НГУ "Lasar's Group", сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

"В рамках недавней операции пилоты Lasar's Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепёк". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины.", — написал Пивненко.

Он пояснил, что в то время, как вражеская техника вела огонь, ее зафиксировала аэроразведка 32 ОМБр.

"После получения информации от собратьев пилоты тяжелых бомберов Lasar's Group точно отработали по вражеской цели", — отметил Пивненко.

Командующий НГУ подчеркнул, что ТОС-1А "Солнцепёк" — это тяжелая огнеметная система, которая стреляет термобарическими боеприпасами и предназначена для уничтожения легкобронированной, автомобильной техники, а также зданий и сооружений.

Общая стоимость такой установки, по словам Пивненко, составляет около 8 миллионов долларов.

