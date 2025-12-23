6 танков и квадроциклы: "азовцы" уничтожили механизированную колонну ВС РФ, которая штурмовала Доброполье (видео)

Утром 22 декабря российские оккупанты совершили механизированный штурм в направлении Доброполья Донецкой области, в результате которого были разгромлены украинскими защитниками.

Российская колонна танков, бронированных боевых машин, а также квадроциклов была практически полностью уничтожена бойцами ВСУ, сообщили в 1-м корпусе НГУ "Азов".

"Силами 1-го корпуса НГУ "Азов", приданных и смежных подразделений был отражен очередной механизированный штурм оккупационных войск в направлении н.п. Доброполье", — говорится в подписи к видео, на котором сняты моменты уничтожения вражеской техники и личного состава.

В НГУ "Азов" объяснили, что на штурм отправились несколько механизированных колонн, в составе которых были танки, БМП и БТР, а силы морской пехоты РФ использовали различные маршруты и пытались прорваться сквозь боевые порядки Сил обороны Украины.

Для отражения российского наступления применили ударные дроны, ствольную артиллерию, РСЗО и стрелковое оружие.

Кроме того, инженерные подразделения ВСУ применили минно-взрывные заграждения на маршрутах наступления ВС РФ.

"Результатом отражения механизированного штурма Силами обороны стало уничтожение 6 танков, 9 БМП, 5 БТР и 1 БРЭМ. Финальной волной вражеской атаки был штурм с применением квадроциклов. Из 11 единиц мототехники удалось уничтожить 10. Один покинул поле боя", — отметили в "Азове".

