6 танків та квадроцикли: "азовці" знищили механізовану колону ЗС РФ, що штурмувала Добропілля (відео)

Зранку 22 грудня російські окупанти здійснили механізований штурм у напрямку Добропілля Донецької області, внаслідок якого були розгромлені українськими захисниками.

Російська колона танків, броньованих бойових машин, а також квадроциклів була практично повністю знищена бійцями ЗСУ, повідомили в 1-му корпусі НГУ "Азов".

"Силами 1-го корпусу НГУ "Азов", приданих та суміжних підрозділів було відбито черговий механізований штурм окупаційних військ у напрямку н.п. Добропілля", — йдеться у підписі до відео, на якому зафільмовані моменти знищення ворожої техніки та особового складу.

В НГУ "Азов" пояснили, що на штурм вирушили кілька механізованих колон, у складі яких були танки, БМП та БТР, а сили морської піхоти РФ використовували різні маршрути і намагалися прорватися крізь бойові порядки Сил оборони України.

Для відбиття російського наступу застосували ударні дрони, ствольну артилерію, РСЗВ та стрілецьку зброю.

Крім того, інженерні підрозділи ЗСУ застосували мінно-вибухові загородження на маршрутах наступу ЗС РФ.

"Результатом відбиття механізованого штурму Силами оборони стало знищення 6 танків, 9 БМП, 5 БТР і 1 БРЕМ. Фінальною хвилею ворожої атаки був штурм із застосуванням квадроциклів. З 11 одиниць мототехніки вдалося знищити 10. Один залишив поле бою", — наголосили в "Азові".

