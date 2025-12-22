ЗС РФ почали використовувати коней на фронті: дрон ЗСУ атакував російського кавалериста (відео)

Військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як нейтралізують за допомогою дронів російську кавалерію.

Момент влучання дрона в російського окупанта, що скаче на коні, бійці опублікували на своїх сторінках у соцмережах.

"Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає — оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль", — ідеться в підписі.

У коментарях єдине, що засмутило користувачів, так це те, що разом з ураженим окупантом постраждав і кінь. Співчуття щодо цього висловили й самі військові.

Ще в лютому цього року видання Bild писало про те, що відео, зняті на передовій, показують, що від початку місяця в російських військах дедалі частіше використовують віслюків, щоб доправляти зброю і боєприпаси на поле бою. Раніше Сили оборони України, використовуючи дрони-камікадзе та артилерійські снаряди, знищували десятки тисяч військовослужбовців і тягових засобів ЗС РФ.

Віктор Соболєв, відставний російський генерал спробував виправдати таке логістичне рішення військового командування.

"Зараз дуже великі складнощі в забезпеченні частин і підрозділів, зокрема, і в штурмових загонах, групах тощо, боєприпасами, військово-технічним майном і продовольством. Якщо використовуються якісь методи, зокрема осли, коні тощо для доставлення боєприпасів та іншого майна на передову, то це нормально", — пояснив він.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують бронетехніку ЗС РФ під Куп'янськом: було пошкоджено танк, БМП-2 і ББМ.