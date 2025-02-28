Танк, БМП-2, ББМ: ЗСУ показали, як знищують бронетехніку ЗС РФ під Куп'янськом (відео)

Зазначається, що протягом тижня за результатами бойової роботи операторів ударних дронів загалом було уражено і знищено: танк Т-90, БМП-2, бойовий броньований автомобіль, МТ-ЛБ, сім одиниць автотранспорту, грейдер, міномет.

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На Куп'янському напрямку ЗСУ провели успішні атаки FPV-дронами. Серед іншого, було знищено танк, БМП-2, ББМ, МТ-ЛБ, грейдер, міномет і станцію РЕБ. Про це повідомляється в публікації ОСУВ "Хортиця".

Танк, БМП-2, ББМ: ЗСУ показали, як знищують бронетехніку ЗС РФ під Куп'янськом

"Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку на Харківщині", — ідеться в публікації.

Зазначається, що протягом тижня за результатами бойової роботи операторів ударних дронів загалом було уражено та знищено: танк Т-90, БМП-2, бойовий броньований автомобіль, МТ-ЛБ, сім одиниць автотранспорту, грейдер, міномет, станцію РЕБ, ретранслятор і протитанковий ракетний комплекс. Спалено два склади паливно-мастильних матеріалів, три генератори та збито ворожий розвідувальний дрон.

Оператори ударних БПЛА відпрацьовують по будь-якій ворожій цілі, яка з'являється в полі зору.

Нагадаємо, що в ЦПД прокоментували "прорив РФ" у Сумській області: штурмують групами вздовж кордону.

Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі партизани підірвали працівника ФСБ у власному авто.