В окупованому Маріуполі партизани підірвали працівника ФСБ у власному авто: деталі (відео)

Подія сталася в Приморському районі міста. Постраждалого російського окупанта забрали до реанімації, повідомив Петро Андрющенко.

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У окупованому місті Маріуполь на Донеччині сталася надзвичайна подія. Підірвано авто співробітника ФСБ РФ. Про це повідомив колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні вночі біля 01:00 в Приморському районі члени "Маріупольського Спротиву підірвали автомобіль з ФСБшною сволотою. Постраждалий в реанімації. Не має вижити. Деталі акції згодом. Коли дозволять безпекові обставини", — проінформував він.

Петро Андрющенко додав, що після вибуху російська ФСБ почала шукати підривника. Окупанти здійснюють масові затримки, намагаючись відстежити українське підпілля.

Нагадаємо, що 20 лютого повідомлялося, що у окупованому місті Бердянськ Запорізької області підірвано автомобіль окупаційного посадовця. Автівка належить заступнику голови окупаційної військової адміністрації Євгену Богданову — "гастролеру" з Росії.

У Франції у Марселі 24 лютого біля російського консульства пролунав вибух. На місці виникла пожежа. Згодом у поліції повідомили, що всередину російського консульства в Марселі було кинуто два коктейлі Молотова.