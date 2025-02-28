В оккупированном Мариуполе партизаны взорвали работника ФСБ в собственном авто: детали (видео)

Происшествие произошло в Приморском районе города. Пострадавшего российского оккупанта забрали в реанимацию, сообщил Петр Андрющенко.

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В оккупированном городе Мариуполь Донецкой области произошло чрезвычайное происшествие. Взорвано авто сотрудника ФСБ РФ. Об этом сообщил бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня ночью около 01:00 в Приморском районе члены "Мариупольского Сопротивления" взорвали автомобиль с ФСБшной сволочью. Пострадавший в реанимации. Не должен выжить. Детали акции позже. Когда позволят обстоятельства безопасности", — проинформировал он.

Петр Андрющенко добавил, что после взрыва российская ФСБ начала искать подрывника. Оккупанты осуществляют массовые задержания, пытаясь отследить украинское подполье.

Напомним, что 20 февраля сообщалось, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области взорван автомобиль оккупационного чиновника. Автомобиль принадлежит заместителю председателя оккупационной военной администрации Евгению Богданову — "гастролеру" из России.

Во Франции в Марселе 24 февраля возле российского консульства прогремел взрыв. На месте возник пожар. Впоследствии в полиции сообщили, что внутрь российского консульства в Марселе были брошены два коктейля Молотова.