В оккупированном Мариуполе партизаны взорвали работника ФСБ в собственном авто: детали (видео)
Происшествие произошло в Приморском районе города. Пострадавшего российского оккупанта забрали в реанимацию, сообщил Петр Андрющенко.
В оккупированном городе Мариуполь Донецкой области произошло чрезвычайное происшествие. Взорвано авто сотрудника ФСБ РФ. Об этом сообщил бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сегодня ночью около 01:00 в Приморском районе члены "Мариупольского Сопротивления" взорвали автомобиль с ФСБшной сволочью. Пострадавший в реанимации. Не должен выжить. Детали акции позже. Когда позволят обстоятельства безопасности", — проинформировал он.
Петр Андрющенко добавил, что после взрыва российская ФСБ начала искать подрывника. Оккупанты осуществляют массовые задержания, пытаясь отследить украинское подполье.
Напомним, что 20 февраля сообщалось, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области взорван автомобиль оккупационного чиновника. Автомобиль принадлежит заместителю председателя оккупационной военной администрации Евгению Богданову — "гастролеру" из России.
Во Франции в Марселе 24 февраля возле российского консульства прогремел взрыв. На месте возник пожар. Впоследствии в полиции сообщили, что внутрь российского консульства в Марселе были брошены два коктейля Молотова.