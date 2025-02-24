Во Франции возле посольства РФ прогремел взрыв: детали (видео)
В полиции говорят, что неизвестные бросили бутылки с коктейлями Молотова. Они занялись после падения.
Во Франции в Марселе 24 февраля возле российского консульства прогремел взрыв. На месте возник пожар. Об этом сообщает издание сообщает BFM TV со ссылкой на пожарных.
Инцидент произошел на авеню Амбруаз-Паре в 8-м округе города. На месте работают около 30 спасателей и представители полиции.
Генконсул РФ заявил, что взрыв произошел внутри диппредставительства.
BFMTV отмечает, что в этом районе есть много консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении.
Впоследствии в полиции сообщили, что внутрь российского консульства в Марселе были брошены два коктейля Молотова.
Они попали в сад дипломатического здания, никто не пострадал.
Напомним, что ранее в Брюсселе, столице Бельгии, гуляки подожгли десятки автомобилей и забросали экстренные службы коктейлями Молотова. Город столкнулся с волной беспорядков.
Также сообщалось, что После того, как правительство Грузии отказалось от европейской интеграции, граждане вышли на митинги, начали строить баррикады и 1 декабря могли применить "коктейли Молотова", сообщили журналисты.