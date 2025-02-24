В полиции говорят, что неизвестные бросили бутылки с коктейлями Молотова. Они занялись после падения.

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Во Франции в Марселе 24 февраля возле российского консульства прогремел взрыв. На месте возник пожар. Об этом сообщает издание сообщает BFM TV со ссылкой на пожарных.

Инцидент произошел на авеню Амбруаз-Паре в 8-м округе города. На месте работают около 30 спасателей и представители полиции.

Генконсул РФ заявил, что взрыв произошел внутри диппредставительства.

BFMTV отмечает, что в этом районе есть много консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении.

Впоследствии в полиции сообщили, что внутрь российского консульства в Марселе были брошены два коктейля Молотова.

Они попали в сад дипломатического здания, никто не пострадал.

Напомним, что ранее в Брюсселе, столице Бельгии, гуляки подожгли десятки автомобилей и забросали экстренные службы коктейлями Молотова. Город столкнулся с волной беспорядков.

Также сообщалось, что После того, как правительство Грузии отказалось от европейской интеграции, граждане вышли на митинги, начали строить баррикады и 1 декабря могли применить "коктейли Молотова", сообщили журналисты.