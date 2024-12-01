В Тбилиси люди бросают "коктейли Молотова" в полицию: какая реакция грузин в ВСУ и политиков

После того, как правительство Грузии отказалось от европейской интеграции, граждане вышли на митинги, начали строить баррикады и 1 декабря могли применить "коктейли Молотова", сообщили журналисты.

Граждане Грузии, которые вышли на протесты против правительства и отмены европейского выбора, применяют против полиции фейерверки, зеленые лазерные указки и, вероятно, "коктейли Молотова". На видео телеканала Imedi видно машину правоохранителей, кабину которой могли поджечь зажигательной смесью. Фокус собрал информации грузинских СМИ о событиях в Тбилиси, а также комментарии политиков и бойцов "Кавказского легиона".

Журналисты проправительственного телеканала Imedi TV заявили, что граждане, протестующие против правительства, имеют "коктейли Молотова", которыми бросают в полицию. На кадрах инцидента видим машину, которую полиция Тбилиси использует для борьбы с людьми: из кабины летят искры и заметен огонь. Возможное место, где произошло событие — улица Чинчадзе рядом со зданием парламента.

"Мирные" протестующие подожгли полицию коктейлем Молотова", — говорится в коротком сообщении телеканала.

События в Грузии — детали

Между тем на портале "Радио Свобода. Грузия" появились другие кадры беспорядков в Тбилиси. На видео видно толпу граждан со "средствами поражения" — фейерверками, а также зелеными лазерами, которые должны ослепить "противника". Против них выступают правоохранители, вооруженные водометами, дубинками, слезоточивым газом и оружием с резиновыми пулями.

Какова реакция грузинских патриотов и политиков

Глава военного комитета "Кавказского союза", основатель и куратор "Кавказского легиона" Ладо Гамсахудиа (Lado Gamsakhurdia) написал в соцсети X (Twitter) о возможности присоединения к событиям в Грузии. При этом бойцы "Кавказского легиона" находятся на российско-украинской войне и воюют против россиян на восточном фронте, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале подразделения.

"Командиры грузинских подразделений, которые входят в военный комитет Кавказского Союза, на внеочередном совещании решили вернуться в Грузию и ждут сигнала от президента Грузии! Готовы защитить население Грузии любым способом", — написал он.

На портале "Радио Свобода. Грузия" появилось заявление действующего президента Саломе Зурабишвили. Зурабишвили встретилась с представителями политических партий и общественных организаций. Политик объяснила, что протест должен оставаться "свободным и спонтанным", в нем не будут участвовать политики, а вся поддержка, которую планируют оказывать — правовая помощь для задержанных и дальнейшая уплата штрафов, если будет необходимость. Также она отрицает, что в Грузию возвращаются военные, которые воюют против россиян на стороне Украины. По ее словам — это провокация, а единственный план действий — заставить Конституционный суд отменить результаты выборов 26 октября, на которых, вероятно, было слишком много фальсификаций.

Появилась также реакция стран Балтии на события в Грузии. Лидеры трех стран, Литвы, Латвии, Эстонии, написали в X, что планируют ввести санкции против грузинских политиков, которые отдали приказ применять насилие к протестующим, говорится на портале "Радио Свобода. Грузия".

Отметим, протесты в Грузии начались после голосования 26 октября и после решения чиновников отложить вступление в Европейский Союз до 2029 года. Граждане Грузии после этого начали каждые выходные выходить с протестами. 29 ноября состоялся силовой разгон митинга возле грузинского парламента: людей били, поливали водой, применяли слезоточивый газ. На следующий вечер — еще один силовой разгон, во время которого попытались поджечь парламент. Ориентировочное количество задержанных — до двух сотен человек. Протесты охватили Тбилиси и другие города (Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Телави, Гурджаан). На фото и видео с места событий видно людей, которые начали строить баррикады.

Напоминаем, 19 ноября произошли беспорядки в подконтрольной РФ части Абхазии, по итогам которого подал в отставку местный пророссийский президент.