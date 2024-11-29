"Вышел за рамки закона": в Грузии спецназ водометами и газом разогнал митинг за ЕС (видео)

Протестующие считают предательством национальных интересов отказ правительства вести переговоры о вступлении в ЕС. Сейчас, по данным журналистов, площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси зачистили от митингующих.

В Грузии вечером 28 ноября начались масштабные протесты из-за того, что правительство страны отказалось от переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Митинги начали разгонять правоохранители, а в ход пошли водометы. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

По словам журналистов, стихийные митинги собрались возле центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" и здания парламента в Тбилиси. Эти акции протестов были организованы с помощью социальных сетей.

Поводом для протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том что, что власти Грузии отказываются от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Протестующие заявляют, что это решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции. По их словам, такие действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

В то же время уже после полуночи 29 ноября появилась информация о том, что силы грузинского спецназа начали применять к протестующим водометы и слезоточивый газ, пытаясь их разогнать.

Перед этим происходили столкновения между митингующими и полицией. Демонстранты бросали в правоохранителей яйцами, а также выражались в их сторону нецензурными словами. После этого полицейские применили физическую силу в отношении нескольких участников акции.

Впоследствии Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что протест "вышел за рамки закона".

Как сообщило "Эхо Кавказа", на данный момент площадь перед зданием парламента Грузии освобождена от митингующих.

Напомним, 27 октября президент Грузии отказалась признать результаты выборов и объявила акцию протеста.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, которые называют самыми важными в истории страны.