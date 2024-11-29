"Вийшов за рамки закону": в Грузії спецназ водометами та газом розігнав мітинг за ЄС (відео)

Протестувальники вважають зрадою національних інтересів відмову уряду вести перемовини про вступ до ЄС. Наразі, за даними журналістів, площу перед парламентом Грузії у Тбілісі зачистили від мітингувальників.

В Грузії надвечір 28 листопада почались масштабні протести через те, що уряд країни відмовився від перемовин щодо вступу Грузії до Євросоюзу. Мітинги почали розганяти правоохоронці, а в хід пішли водомети. Про це повідомило "Эхо Кавказу".

За словами журналістів, стихійні мітинги зібрались біля центрального офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту у Тбілісі. Ці акції протестів були організовані за допомогою соціальних мереж.

Приводом для протестів стала заява прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те що, що влада Грузії відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

Протестувальники заявляють, що це рішення є зрадою інтересів країни і порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення до європейської інтеграції. За їхніми словами, такі дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії і руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою.

Водночас вже після опівночі 29 листопада з'явилась інформація про те, що сили грузинського спецназу почали застосовувати до протестувальників водомети та сльозоточивий газ, намагаючись їх розігнати.

Перед цим відбувались сутички між мітингувальниками та поліцією. Демонстранти кидали в правоохоронців яйцями, а також виражались у їх бік нецензурними словами. Після цього поліцейські застосували фізичну силу щодо кількох учасників акції.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що протест "вийшов за рамки закону".

Як повідомило "Эхо Кавказа", на цю мить площу перед будівлею парламенту Грузії звільнено від мітингувальників.

Нагадаємо, 27 жовтня президентка Грузії відмовилася визнати результати виборів і оголосила акцію протесту.

26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, які називають найважливішими в історії країни.