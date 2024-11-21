Під час вибуху саморобного дрона: на війні в Україні загинув доброволець з Грузії

Леван приїхав в Україну невдовзі після початку повномасштабного вторгнення та основний військовий досвід отримав саме тут.

На війні в Україні загинув грузинський доброволець, 24-річний Леван Лохішвілі. Це сталось в Херсонській області 19 листопада під час вибуху саморобного дрона. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Ми вели роботу з підготовки розвідувально-оглядових позицій. Ми пропрацювали годину та почули звук дрона, так званого саморобного дрона. Ми почекали деякий час, проте в якийсь момент дрон вдарив у Левана. Нас було четверо. Леван помер дома. Ще в одного бійця потрапив уламок дрона і поранив його. Інший отримав контузію", – розповів побратим Олександр Рогава.

Чоловік до приїзду до України працював кухарем. В Україну він прибув 29 березня 2022 року. Через рік Леван на якийсь час повернувся до Грузії, проте навесні 2024 року вирішив знову поїхати до України.

Леван Лохішвілі був військовослужбовцем третьої роти 220-го батальйону 126-ї Одеської бригади. Ця група складається переважно з добровольців.

"Леван проходив обов'язкову військову службу лише у Грузії. Решту військового досвіду здобув в Україні. Тут він пройшов підготовчі курси. Він був гнучким, усі завдання, які ми давали йому на полігоні, виконував за п'ять хвилин як професійний військовий. Він був дуже розумною та відповідальною людиною", — додав побратим.

Нагадаємо, що 30 жовтня в боях за Донбас загинув виходець із Полтави Олександр Верховський із позивним "Дрон". Він дістав смертельне поранення біля Іллінки Покровського району.

Додамо, що на фронті загинув український актор Петро Великий. Він пропрацював у театрі протягом 20 років, зіграв понад 35 ролей.