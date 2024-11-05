Під Кураховим від ворожого скиду загинув захисник із Полтави з позивним "Дрон" (фото)

За інформацією Групи безпілотних систем Solovey, боєць дістав смертельне поранення біля Іллінки Покровського району.

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30 жовтня в боях за Донбас загинув виходець із Полтави Олександр Верховський із позивним "Дрон". Йому було 36 років. Біля населеного пункту Іллінка на Курахівському напрямку він отримав смертельні поранення після скидання російської гранати з безпілотника. Про це повідомила "Група безпілотних систем Solovey" в Facebook.

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"Завжди оптимістичний, цілеспрямований, ініціативний — саме таким ти назавжди залишишся для нас! Честь, друже! Помстимося!" — зазначено в повідомленні на сторінці групи безпілотних систем Solovey в Facebook.

Видання "Зміст" наводить слова дружини бійця Ірини Верховської. У коментарі журналістам вона сказала, що її чоловік зберіг своє серце добрим і оптимістичним, хоча бачив війну зблизька і відчув усю її жорстокість і жах.

"Ти був безстрашний, чесний, безкомпромісний і відданий до кінця в цій боротьбі проти абсолютного зла. Наша несправедлива розлука, саме так ти її називав, закінчилася ще більш несправедливо", — сказала дружина.

Мешканець Полтави Євген Бойко пригадав, що Верховський колись мав стосунок до розвитку в Полтаві виду спорту — алтимату.

"У боях за Україну загинув Олександр Верховський. Людина, яка разом з однодумцями була біля початків алтимату в Полтаві. Людина, яка не була в цьому спорті довго, але завдяки якій особисто я в цьому спорті", — написав він.

Алтимат фрісбі, команда з Полтави

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про загибель колишнього американського морпіха, який загинув під час рейду Іноземного легіону ГУР у Брянській області. Корі Навроцький, виходець із Лансдейла, штат Пенсильванія, опинився в Україні два місяці тому. Військовий квиток йому вручили в Києві 4 вересня.

Також повідомлялося, що на передовій загинув харківський музикант Amorth. Микола Состін, відомий на українській блек-метал сцені, приєднався до ЗСУ в серпні 2024 року.