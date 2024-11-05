Под Курахово от вражеского сброса погиб защитник из Полтавы с позывным "Дрон" (фото)

По информации Группы беспилотных систем Solovey, боец получил смертельное ранение возле Ильинки Покровского района.

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30 октября в боях за Донбасс погиб выходец из Полтавы Александр Верховский с позывным "Дрон". Ему было 36 лет. Возле населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении он получил смертельные ранения после сброса российской гранаты с беспилотника. Об этом сообщило подразделение "Группа беспилотных систем Solovey" в Facebook.

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"Всегда оптимистичный, целеустремленный, инициативный — именно таким ты навсегда останешься для нас! Честь, друг! Отомстим!" – отмечено в сообщении на странице группы беспилотных систем Solovey в Facebook.

Издание "Зміст" приводит слова жены бойца Ирины Верховской. В комментарии журналистам она сказала, что ее муж сохранил свое сердце добрым и оптимистичным, хотя видел войну вблизи и прочувствовал всю ее жестокость и ужас.

"Ты был бесстрашен, честен, бескомпромиссен и предан до конца в этой борьбе против абсолютного зла. Наша несправедливая разлука, именно так ты ее называл, закончилась еще более несправедливо", — сказала жена.

Житель Полтавы Евгений Бойко вспомнил, что Верховский некогда имел отношение к развитию в Полтаве вида спорта — алтимата.

"В боях за Украину погиб Александр Верховский. Человек, который вместе с единомышленниками был у истоков алтимата в Полтаве. Человек, который не был в этом спорте долго, но благодаря которому лично я в этом спорте", — написал он.

Алтимат фрисби, команда из Полтавы

Напомним, что накануне стало известно о гибели бывшего американского морпеха, погибшего во время рейда Иностранного легиона ГУР в Брянской области. Кори Навроцкий, выходец из Лансдейла, штат Пенсильвания, оказался в Украине два месяца назад. Военный билет ему вручили в Киеве 4 сентября.

Также сообщалось, что на передовой погиб харьковский музыкант Amorth. Николай Состин, известный на украинской блэк-метал сцене, присоединился к ВСУ в августе 2024 года.