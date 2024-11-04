Бывший морпех США погиб при попытке рейда ГУР в Брянской области (фото)

Кори Навроцкий, родом из Лансдейла, штат Пенсильвания, прибыл в Украину всего два месяца назад и получил военный билет в Киеве 4 сентября.

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Американский солдат, сражавшийся за Украину, погиб 27 октября при попытке рейда в Брянскую область России. 41-летний сержант-артиллерист Кори Дж. Навроцкий, служивший в Корпусе морской пехоты США с 2001 по 2021 год, добровольно отправился воевать за Украину. Об этом сообщает NorthPennNow.com.

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Навроцкий был одним из четырех человек, которые погибли в бою с российской ФСБ во время рейда Интернационального легиона ГУР на территорию Брянской области.

Фото: Facebook | Кори Навроцки Фото: Facebook

Фото: Facebook | Кори Навроцки

Фото: Facebook | Кори Навроцки

По сообщениям российской прессы, десять оперативников группы были атакованы артиллерией Минобороны РФ и FPV-дронами. Навроцкий, родом из Лансдейла, штат Пенсильвания, прибыл в Украину всего два месяца назад и получил военный билет в Киеве 4 сентября.

Согласно его личному делу, предоставленному журналистам отделом коммуникаций Корпуса морской пехоты США, Навроцкий провел 20 лет в Корпусе морской пехоты, в 2021 году он ушел в отставку и провел несколько миссий в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии.

В морской пехоте он был сержантом-артиллеристом, награжден Бронзовой звездой за доблесть, получил множество других медалей за время службы в морской пехоте, включая две медали "Пурпурное сердце".

"С разбитым и тяжелым сердцем узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий в Украине", — написала мать погибшего военного Сэнди в Facebook.

Член Палаты представителей Пенсильвании Стив Малагари выразил соболезнования в связи со смертью Навроцкого.

"Сегодня утром наше сообщество скорбит о потере одного из наших. Кори Джон Навроцки, 41 год, из Лансдейла, ветеран морской пехоты США с 20-летним стажем, ушедший в отставку в звании 1-го сержанта Корпуса морской пехоты США, погиб в бою в воскресенье во время боевых действий на Украине", — сообщили представители Пенсильвании.

Напомним, что аналитик назвал проблемы от методов атак ВС РФ с "Шахедами", которые усложняют обнаружение.

Также сообщалось, что технические особенности российского Су-57 случайно попали в центр внимания.