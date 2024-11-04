Усложняют обнаружение: аналитик назвал проблемы от методов атак ВС РФ "Шахедами" (видео)

По словам Олега Каткова, многие факторы влияют на то, можно ли будет перехватить БПЛА в воздухе и противник это учитывает. Особенно сейчас, когда погодные условия ухудшились, низкая видимость и короткий световой день.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины с помощью ударных дронов иранского происхождения Shahed. Во время запусков противник использует разные тактики. Детальнее рассказал аналитик и главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "24 каналу".

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По его словам, вражеские войска пытаются подстраиваться под разные погодные условия, в том числе и под продолжительность светового дня. Летят дроны-камикадзе или слишком высоко, или очень низко. Такая комбинированная атака нужна ВС РФ для того, чтобы попытаться спутать системы противовоздушной обороны.

Дело в том, что эффективность огня в ночное время ниже, нежели в дневное время суток, ведь стрелять по воздушной цели, когда ее практически не видно, сложнее. В то же время, украинские защитники научились эффективнее подавлять российские "Шахеды" и другие дроны неустановленного типа при помощи средств радиоэлектронной борьбы. К процессу присоединяется и армейская авиация в виде вертолетов.

Аналитик акцентировал внимание на том, что осенний период характеризуется облачностью, низкой видимостью и коротким световым днем. Все это в результате и приводит к тому, что ВС РФ запускают беспилотники на низких высотах, дабы Силам обороны было сложнее их перехватывать теми средствами, которые использовались к примеру в летний период.

"Когда БпЛА движется на малой высоте, то дальность обнаружения цели на РЛС существенно снижается, потому что есть такое понятие как "радиогоризонт". Какая бы мощная радиолокационная станция не была, объект, который находится на высоте 50 метров, РЛС не увидит на расстоянии более 40 километров, потому что она будет за горизонтом", — заявил Олег Катков.

В результате у оккупантов появляется возможность создавать маршруты, которые усложняют обнаружение дронов. То есть, период, когда воздушная цель находится в зоне обстрела, существенно уменьшается. За время полномасштабной войны противник испытал различные способы запуска "Шахедов" и теперь комбинирует их. Из последних так называемых "новинок" аналитик отметил способность запуска большого количества ложных целей, которые создают "коридоры", позволяющие обойти ПВО.

"Россияне направляют волну ложных целей, которая состоит из "Гербер" и которые сделаны из пенопласта, туда направляются средства для перехвата, а одновременно с этим в другом месте они могут запустить настоящие "Шахеды", — подытожил Олег Катков.

Напомним, 4 ноября сообщалось, как работают дешевые дроны, которыми РФ начала бить по Украине. "Шахеды" теперь имеют термобарическую боевую часть, тогда как раньше они несли преимущественно фугасные бомбы, рассказали в институте судебных экспертиз. Новый боеприпас будет разрушать цели высоким давлением и температурой.