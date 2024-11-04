Ускладнюють виявлення: аналітик назвав проблеми від методів атак ЗС РФ "Шахедами" (відео)

За словами Олега Каткова, багато чинників впливають на те, чи можна буде перехопити БПЛА в повітрі, і противник це враховує. Особливо зараз, коли погодні умови погіршилися, низька видимість і короткий світловий день.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України за допомогою ударних дронів іранського походження Shahed. Під час запусків противник використовує різні тактики. Детальніше розповів аналітик і головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі "24 каналу".

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За його словами, ворожі війська намагаються підлаштовуватися під різні погодні умови, зокрема й під тривалість світлового дня. Летять дрони-камікадзе або занадто високо, або дуже низько. Така комбінована атака потрібна ЗС РФ для того, щоб спробувати сплутати системи протиповітряної оборони.

Річ у тім, що ефективність вогню в нічний час нижча, ніж вдень, адже стріляти по повітряній цілі, коли її практично не видно, складніше. Водночас українські захисники навчилися ефективніше придушувати російські "Шахеди" та інші дрони невстановленого типу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. До процесу долучається й армійська авіація у вигляді вертольотів.

Аналітик акцентував увагу на тому, що осінній період характеризується хмарністю, низькою видимістю і коротким світловим днем. Усе це в результаті і призводить до того, що ЗС РФ запускають безпілотники на низьких висотах, щоб Силам оборони було складніше їх перехоплювати тими засобами, які використовували, наприклад, у літній період.

"Коли БпЛА рухається на малій висоті, то дальність виявлення цілі на РЛС суттєво знижується, тому що є таке поняття як "радіогоризонт". Яка б потужна радіолокаційна станція не була, об'єкт, який перебуває на висоті 50 метрів, РЛС не побачить на відстані понад 40 кілометрів, тому що вона буде за горизонтом", — заявив Олег Катков.

У результаті в окупантів з'являється можливість створювати маршрути, які ускладнюють виявлення дронів. Тобто, період, коли повітряна ціль перебуває в зоні обстрілу, суттєво зменшується. За час повномасштабної війни противник випробував різні способи запуску "Шахедів" і тепер комбінує їх. З останніх так званих "новинок" аналітик відзначив здатність запуску великої кількості несправжніх цілей, які створюють "коридори", що дають змогу обійти ППО.

"Росіяни спрямовують хвилю хибних цілей, яка складається з "Гербер" і які зроблені з пінопласту, туди спрямовують засоби для перехоплення, а одночасно з цим в іншому місці вони можуть запустити справжні "Шахеди", — підсумував Олег Катков.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, як працюють дешеві дрони, якими РФ почала бити по Україні. "Шахеди" тепер мають термобаричну бойову частину, тоді як раніше вони несли переважно фугасні бомби, розповіли в інституті судових експертиз. Новий боєприпас руйнуватиме цілі високим тиском і температурою.