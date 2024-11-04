"Искандер", КАБы и 80 "Шахедов": РФ ударила по Украине, много раненых (фото)

Боевая работа сил ПВО продолжалась в девяти регионах Украины. В Киеве после вражеской атаки произошли пожары, а в Харькове и Днепровском районе зафиксированы разрушения инфраструктуры.

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Вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября 2024 года Россия осуществила воздушную атаку по территории Украины. Для этого использовались "Шахеды", дроны неустановленного типа и баллистическая ракета "Искандер". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Вражеские воздушные средства запускались из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

"Враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровской области (район пусков — Ростовская обл.), атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область и запустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Отмечается, что украинской ПВО удалось сбить 50 вражеских дронов в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

27 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

Атака на Киев

Вечером 3 ноября и в течение ночи 4 ноября ВС РФ атаковали украинскую столицу "Шахедами". Воздушная тревога продолжалась несколько часов. По вражеским БпЛА работали силы ПВО.

"В результате атаки беспилотников РФ на Киев предварительно зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы. Так же поступила информация о падении обломков в Деснянском районе. Предварительно — на открытой местности. Враг использовал уже привычную тактику. Но вновь не достиг цели — наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БпЛА противника были обезврежены", — сообщил председатель КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что в результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Деснянском районе они упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары — горела трава и подстилка. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе, где упали обломки дрона, произошло возгорание на территории парка Муромец. В Оболонском районе, предварительно, возгорание на набережной. Горят зеленые насаждения.

Атака на Харьков и Харьковскую область

3 ноября поздно вечером ВС РФ нанесли удар КАБом по Харькову. Удар пришелся по местному супермаркету в Шевченковском районе города. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты.

В полиции впоследствии сообщили о 14 пострадавших, среди которых четверо полицейских.

Также впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о еще одном прилете рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации там без пострадавших, выбиты стекла.

Фото: ГСЧС

В Харьковской ОГА сообщили, что в результате обстрела повреждено остекление окон объекта инфраструктуры, 4 торговых павильона, два супермаркета, дом, лабораторию, кофейню, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, 2 жилых дома, 10 автомобилей. Пострадали 11 гражданских людей и 4 сотрудника МВД.

Также под Харьковом произошел обстрел Малой Даниловки, в результате которого повреждены 12 частных домов и помещение железнодорожного переезда.

В селе Ковшаровка Купянского района произошло попадание в 5-этажный жилой дом. Под завалами предварительно тела двух женщин и одного мужчины.

Также есть повреждения домов в селах Питомник, Зубранцы, Ковалях и Одноробовцы.

Атака на Днепропетровщину

Ночью 4 ноября ВС РФ атаковали Днепропетровскую область баллистической ракетой.

"Ночью агрессор атаковал ракетой Днепровский район. Возник пожар, который спасатели потушили. Изуродована инфраструктура. Никто не пострадал. Били оккупанты и по Никопольщине. Дроном-камикадзе попали по райцентру. Артиллерией — по Марганецкой громаде. Люди невредимы", — сообщил глава ОГА Сергей Лысак.

Атака на Сумщину

Ночью и утром 4 ноября россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская громады. Об этом сообщил председатель ОВА Игорь Кальченко.

Отмечается, что враг из РСЗО бил по территории Юнаковской громады, КАБом по Хотинской, из артиллерии по Белопольской громаде.

"Также в результате противовоздушных боев наши зенитчики сбили 19 вражеских БпЛА типа "Шахед"", — отметил Кальченко.

В Кировоградской области в течение ночи был сбит 1 "Шахед", обошлось без последствий. На Николаевщине в ночь на 4 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, что ранее российские "Шахеды" запускали в украинском воздушном пространстве "журавлиным клином по 10 штук" и, как правило, все сбивали. Сейчас же каждый отдельный российский дрон программируют индивидуально.