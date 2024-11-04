"Іскандер", КАБи та 80 "Шахедів": РФ вдарила по Україні, багато поранених (фото)

Бойова робота сил ППО тривала у дев'яти регіонах України. У Києві після ворожої атаки сталися пожежі, а у Харкові та Дніпровському районі зафіксовано руйнування інфраструктури.

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Увечері 3 листопада та у ніч проти 4 листопада 2024 року Росія здійснила повітряну атаку по території України. Для цього використовувалися "Шахеди", дрони невстановленого типу та балістична ракета "Іскандер". Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ворожі повітряні засоби запускалися з Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

"Ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині (район пусків — Ростовська обл.), атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що українській ППО вдалося збити 50 ворожих дронів у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Атака на Київ

Звечора 3 листопада і впродовж ночі 4 листопада ЗС РФ атакували українську столицю "Шахедами". Повітряна тривога тривала кілька годин. По ворожих БпЛА працювали сили ППО.

"Внаслідок атаки безпілотників РФ на Київ попередньо зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. Так само надійшла інформація щодо падіння уламків в Деснянському районі. Попередньо — на відкритій місцевості. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети — наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені", — повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Він додав, що внаслідок цієї атаки дронів на столицю сталося падіння уламків. В Деснянському районі вони впали на відкритій території. Були зафіксовані локальні пожежі — горіла трава та підстилка. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі, де впали уламки дрона, сталося займання на території парку Муромець. В Оболонському районі, попередньо, займання на набережній. Горять зелені насадження.

Атака на Харків та Харківщину

3 листопада пізно ввечері ЗС РФ завдали удару КАБом по Харкову. Удар прийшовся у місцевий супермаркет в Шевченківському районі міста. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти.

У поліції згодом повідомили про 14 постраждалих, серед яких четверо поліцейських.

Також згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ще один приліт поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією там без постраждалих, вибиті шибки.

Фото: ДСНС

В Харківській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон об’єкта інфраструктури, 4 торговельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав'ярню, 21 торговий кіоск, торгівельний центр, кафе, 2 житлових будинки, 10 автомобілів. Постраждали 11 цивільних людей та 4 співробітники МВС.

Також під Харковом стався обстріл Малої Данилівки, внаслідок якого пошкоджено 12 приватних будинків і приміщення залізничного переїзду.

В селі Ківшарівка Куп'янського району сталося влучання в 5-поверховий житловий будинок. Під завалами попередньо тіла двох жінок та одного чоловіка.

Також є пошкодження будинків у селах Питомник, Зубранці, Ковалях та Одноробівці.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі 4 листопада ЗС РФ атакували Дніпропетровщину балістичною ракетою.

"Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура. Ніхто не постраждав. Били окупанти і по Нікопольщині. Дроном-камікадзе поцілили по райцентру. Артилерією – по Марганецькій громаді. Люди неушкоджені", — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Атака на Сумщину

Вночі та зранку 4 листопада росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська громади. Про це повідомив голова ОВА Ігор Кальченко.

Зазначається, що ворог з РСЗВ бив по території Юнаківської громади, КАБом по Хотинський, з артилерії по Білопільській громаді.

"Також у результаті протиповітряних боїв наші зенітники збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед"", — зазначив Кальченко.

У Кіровоградській області протягом ночі було збито 1 "Шахед", обійшлося без наслідків. На Миколаївщині у ніч на 4 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, що раніше російські "Шахеди" запускали в українському повітряному просторі "журавлиним клином по 10 штук" і, як правило, всі збивали. Зараз же кожен окремий російський дрон програмують індивідуально.