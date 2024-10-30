"Будет сюрпризом": изменение структуры управления в ВСУ улучшит ситуацию на поле боя, — Братчук

Когда в ВСУ улучшится структура управления, это положительно повлияет на ход боевых действий, заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Командование готовит такие изменения, но об этом врагу лучше не знать.

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Командование ВСУ работает над структурными изменениями, которые улучшат способность украинской армии выполнять свою работу на поле боя. В свою очередь, обществу следует больше обращать внимание на то, как военные стабилизируют линию фронта и разрушают планы врага, а не на потере территорий. Враг хорошо знает о проблемах, которые есть у Сил обороны, поэтому, когда изменения произойдут, это должно стать для него сюрпризом. О проблемах в работе ВСУ и о мерах, которые будет принимать командование, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук рассказал в эфире телеканала "Киев24".

Братчук предложил не акцентироваться на проблемах в армии, о которых говорят, например, нардепы или рядовые граждане в соцсетях. Впрочем, он признал, что действительно есть проблемы, среди них — "коммуникационные проблемы между смежными подразделениями". По словам представителя УДА, бывают случаи, когда какие-то подразделения совсем не имели информации о ситуации слева или справа и поэтому происходили потери территории. Однако командование ВСУ планирует изменения в структуре управления, в частности — в коммуникациях, сказал он. Результаты не стоит обнародовать, чтобы они стали неожиданностью для ВС РФ.

"Это должно быть сюрпризом для врага, в том числе. Что такое изменение структуры управления? Это то, что улучшит ситуацию на поле боя. Я могу только поддержать тех, кто говорил об изменении системы управления, это могут быть структурные изменения, и опять-таки это не должно обсуждаться в публичной плоскости", — заявил Братчук.

Собеседник журналистов отметил, что действительно важно знать о проблемах в армии и говорить о них. Но об этом также знают враги, поэтому лучше "не говорить о наших планах вслух", а сосредоточиться на других важных темах, например, — на разрушении планов россиян и стабилизации фронта.

"Надо сегодня, на мой взгляд, говорить о самом главном. Первое, хорошо, что у нас воюют силы обороны, а не социальные сети. Второе, мы сегодня должны говорить о том, что нам позволит стабилизировать линию фронта и нарушить те инициативы, которые сегодня демонстрирует на поле боя враг. Вот об этом надо говорить", — прозвучало в эфире.

Отметим, Фокус ранее писал о заявлениях народного депутата Марьяны Безуглой относительно действий командования ВСУ. Например, в начале октября 2024 года она обвиняла Генштаб в якобы потере ЗРК Patriot, который взорвала российская баллистическая ракета. В конце октября политик сообщила о другом решении: о переводе врачей в военные подразделения. Командование отреагировало на заявление о врачах: в Генштабе объяснили, что они не становятся пехотой, а идут на усиление стабилизационных пунктов.

Напоминаем, 29 октября главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил об утечке информации о производителях дронов: россияне получили информацию Генштаба, включая точные адреса. В тот же день издание "Милитарный" описало обновленную процедуру перевода из одного подразделение ВСУ в другое.