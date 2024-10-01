"Вот она, победа": Безуглая прокомментировала право воинских частей призывать добровольцев

Депутат называет решение Кабмина дать право командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК и СП "сетецентрической победой".

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что вскоре будут не нужны ни ТЦК, ни Генштаб. Об этом она заявила после того, как стало известно, что Кабмин разрешил командирам воинских частей выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части.

"Кабинет Министров Украины предоставил через постановление право командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК и СП. Это касается всех сил обороны и безопасности. Прорыв! Серьезно. ТЦК и СП не реформировать, а сделать ненужными. Скоро и отсталый Генштаб ВСУ так может стать ненужным", — написала Безуглая.

Она назвала это "сетецентрической победой".

Напомним, что 1 сентября стало известно, что Кабинет министров Украины разрешил военным частям призывать добровольцев без участия ТЦК. Командиры воинских частей получили полномочия выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части добровольцами. Военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.

Также сообщалось, что в Одессе рекрутинговые центры начали рассылать СМС-сообщения жителям города с призывами мобилизоваться. Их получают, в частности, и люди пенсионного возраста.