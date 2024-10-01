"Ось вона, перемога": Безугла прокоментувала право військових частин призивати добровольців

Депутатка називає рішення Кабміну дати право командирам військових частин призивати добровольців без участі ТЦК та СП "мережоцентричною перемогою".

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що незабаром будуть непотрібні ані ТЦК, ані Генштаб. Про це вона заявила після того, як стало відомо, що Кабмін дозволив командирам військових частин видавати направлення на ВЛК і комплектувати бойові частини.

"Кабінет Міністрів України надав через постанову право командирам військових частин призивати добровольців без участі ТЦК та СП. Це стосується усіх Сил оборони та безпеки. Прорив! Серйозно. ТЦК та СП не реформувати, а зробити непотрібними. Скоро і відсталий Генштаб ЗСУ так може стати непотрібним", — написала Безугла.

Вона назвала це "мережоцентричною перемогою".

Нагадаємо, що 1 вересня стало відомо, що Кабінет міністрів України дозволив військовим частинам призивати добровольців без участі ТЦК. Командири військових частин отримали повноваження видавати направлення на ВЛК і комплектувати бойові частини добровольцями. Військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК.

Також повідомлялося, що в Одесі рекрутингові центри почали розсилати СМС-повідомлення жителям міста із закликами мобілізуватися. Їх отримують, зокрема, і люди пенсійного віку.