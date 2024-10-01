Одесити почали отримувати SMS-повідомлення з пропозицією мобілізуватися: що кажуть рекрутери

Подібні повідомлення ще у травні почали отримувати жителі Кривого Рогу. Зокрема, вакансії у Силах оборони пропонували дівчатам. Фокус намагався зв'язатися з рекрутерами за вказаними номерами телефонів, але вони виявилися "не в мережі".

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Жителі Одеси на свої телефони почали отримувати SMS-повідомлення від рекрутерів Сил оборони. Їм пропонують долучитися до захисту України на посадах, які вони самі можуть собі обрати. Про це пише Фокус.

"Слава Україні! Звертайтеся до Центру рекрутингу української армії в Одесі за тел.: 0951234979, 0967968681. Ви самі обираєте посаду та частину. Ставайте на захист Батьківщини", — йдеться в повідомленні.

Вказані номери телефонів належать рекрутинговому центру української армії, який в липні відкрили в Одесі на базі Центру надання адміністративних послуг. Центр працює за принципом "цивільний – цивільному". Тут можна отримати консультації щодо наявних посад в частинах, допомогу у виборі посади, яка буде відповідати навичкам у цивільному житті, та за бажанням — рекрутуватися в обрану військову частину. Звернутись до центру можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років.

Центр рекрутингу працює з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, в пʼятницю з 09:00 до 16:45.

Журналісти Фокусу намагалися зв'язатися за вказаними номерами телефонів, але вони виявилися "не в мережі".

Подібні повідомлення після відкриття аналогічного рекрутингового центру в Кривому Розі в квітні цього року вже отримували жителі міста, зокрема і жінки. Як пояснили Фокусу тут, SMS-повідомлення не надсилає безпосередньо рекрутинговий центр.

"Так, SMS-розсилка робилася після відкриття рекрутингового центру, але її робив не центр, а як нам пояснили, це робив мобільний оператор. Ми натомість наслухалися образ і скарг, до нас приходили пенсіонери і обурювалися, мовляв, навіщо ви нам це надсилаєте", — розповіла Фокусу працівниця рекрутингового центру в Кривому Розі Діана.

СМС-повідомлення, які отримували жителі Кривого Рогу

У рекрутинговому центрі Дніпрі теж вважають, що такі смс-повідомлення неефективні.

"Говорити, що після таких повідомлень був наплив людей, охочих служити в ЗСУ, я не можу. Я особисто вважаю розсилку неефективного. Після них до нас почали приходити люди, але зі скаргами і обуреннями, що ми їм надсилаємо повідомлення. Бо такі СМС надходили людям різного віку, зокрема, пенсіонерам. Довелося нам багато чого вислуховувати", — розповідає працівник рекрутингового центру в Дніпрі Ігор.

Нагадаємо, що 10 травня стало відомо, що в Україні ухвалено рішення створити рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ.