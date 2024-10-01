Одесситы начали получать SMS-сообщения с предложением мобилизоваться: что говорят рекрутеры

Подобные сообщения еще в мае начали получать жители Кривого Рога. В частности, вакансии в Силах обороны предлагали девушкам. Фокус пытался связаться с рекрутерами по указанным номерам телефонов, но они оказались "не в сети".

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Жители Одессы на свои телефоны начали получать SMS-сообщения от рекрутеров Сил обороны. Им предлагают присоединиться к защите Украины на должностях, которые они сами могут себе выбрать. Об этом пишет Фокус.

"Слава Украине! Обращайтесь в Центр рекрутинга украинской армии в Одессе по тел.: 0951234979, 0967968681. Вы сами выбираете должность и часть. Становитесь на защиту Родины", — говорится в сообщении.

Указанные номера телефонов принадлежат рекрутинговому центру украинской армии, который в июле открыли в Одессе на базе Центра предоставления административных услуг. Центр работает по принципу "гражданский — гражданскому". Здесь можно получить консультации по имеющимся должностям в частях, помощь в выборе должности, которая будет соответствовать навыкам в гражданской жизни, и по желанию — рекрутироваться в выбранную воинскую часть. Обратиться в центр могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

Центр рекрутинга работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

Журналисты Фокуса пытались связаться по указанным номерам телефонов, но они оказались "не в сети".

Подобные сообщения после открытия аналогичного рекрутингового центра в Кривом Роге в апреле этого года уже получали жители города, в том числе и женщины. Как пояснили Фокусу здесь, SMS-сообщения не присылает непосредственно рекрутинговый центр.

"Да, SMS-рассылка делалась после открытия рекрутингового центра, но ее делал не центр, а как нам объяснили, это делал мобильный оператор. Мы взамен наслушались оскорблений и жалоб, к нам приходили пенсионеры и возмущались, мол, зачем вы нам это присылаете", — рассказала Фокусу работница рекрутингового центра в Кривом Роге Диана.

СМС-сообщения, которые получали жители Кривого Рога

В рекрутинговом центре Днепре тоже считают, что такие смс-сообщения неэффективны.

"Говорить, что после таких сообщений был наплыв людей, желающих служить в ВСУ, я не могу. Я лично считаю рассылку неэффективной. После них к нам начали приходить люди, но с жалобами и возмущениями, что мы им присылаем сообщения. Потому что такие СМС поступали людям разного возраста, в частности, пенсионерам. Пришлось нам много чего выслушивать", — рассказывает работник рекрутингового центра в Днепре Игорь.

Напомним, что 10 мая стало известно, что в Украине принято решение создать рекрутинговый центр по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск.