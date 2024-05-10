В Украине создан рекрутинговый центр Сухопутных войск: Павлюк рассказал о его деятельности

Командующий Сухопутных войск ВСУ отметил, что во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить.

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В Украине принято решение создать рекрутинговый центр по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Принимая во внимание то, что сейчас беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя, в первую очередь основной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем", — подчеркнул он.

Кроме того, Павлюк добавил, что в процессе отбора у каждого кандидата, который соответствует условиям, есть возможность выбирать подразделение, в котором он намерен служить.

"Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в рамках специального учебного батальона, профессиональная — также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом", — отметил он.

Как известно, Министерство обороны Украины в 2024 году запустило проект рекрутинга, который облегчает процесс вступления в ряды Вооруженных сил. В областных центрах и крупных украинских городах открыты центры рекрутинга. В течение первого полугодия 2024 года их количество будет увеличено до 27.

5 апреля заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила о запуске смарт мобилизации. Она позволит военнообязанным за два клика подать заявку в армию.

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