В Україні створено рекрутинговий центр Сухопутних військ: Павлюк розповів про його діяльність

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити.

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В Україні прийнято рішення створити рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Беручи до уваги те, що зараз безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем", — наголосив він.

Крім того, Павлюк додав, що у процесі відбору у кожного кандидата, який відповідає умовам, є можливість обирати підрозділ, в якому він має намір служити.

"Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова — також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом", — зазначив він.

Як відомо, Міністерство оборони України у 2024 році запустило проєкт рекрутингу, який полегшує процес вступу до лав Збройних сил. В обласних центрах та великих українських містах відкриті центри рекрутингу. Впродовж першого півріччя 2024 року їх кількість буде збільшена до 27.

5 квітня заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко повідомила про запуск смарт мобілізації. Вона дозволить військовозобов'язаним за два кліки подати заявку до війська.

До того ж Фокус писав про п'ять посад у Збройних силах України, які не потребують наявності бойового досвіду.