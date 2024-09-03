"Будущее украинской армии": Сухаревский ответил, заменят ли роботы солдат на поле боя

По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ, дроны являются асимметричным средством для противостояния врагу.

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Основной задачей Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины является сохранение жизни солдата, в связи с чем проводится роботизация. Об этом заявил командующий СБС ВСУ полковник Вадим Сухаревский в интервью ArmyInform.

Говоря о задачах, стоящих перед подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, Вадим Сухаревский заявил, что роботизация и системное применение на поле боя беспилотников разного типа — это будущее украинской армии.

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"Наша война показала, что сила беспилотных систем — это асимметричный ответ на любое масштабное вооруженное движение со стороны противника. Армия, общество, производитель — это нераздельные вещи. Они должны сотрудничать вместе, как мы это показываем", — сказал украинский офицер.

Кроме того, по словам Вадима Сухаревского, после войны беспилотные системы станут "валютой нашего государства". Командующий Сил беспилотных систем ВСУ считает дроны лучшим вкладом для послевоенной экономики, чтобы выйти от сырьевого рынка к технологическо-промышленному.

Напомним, Вадим Сухаревский анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины новых многофункциональных морских безэкипажных систем, которые "будут обеспечивать наши морские границы".

Кроме того, в Украине официально презентовали реактивный беспилотный летательный аппарат "Паляниця" дальностью около 750 км, предназначенный, в частности, для ударов по российским аэродромам.